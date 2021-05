Lady Gaga anunţă o ediţie aniversară a albumului "Born This Way", la 10 ani de la debut

Ediţia aniversară de 10 ani a lui "Born This Way" va sosi pe 18 iunie, iar primul single de pe noul LP este "Judas", într-o versiune regândită de artista rap din New Orleans Big Freedia. Muziciana a declarat următoarele despre piesă:

"Judas" a fost melodia mea preferată atunci când a debutat, aşa că am dorit mult să realizez un cover. Pentru mine "Judas" este o piesă de dragoste pentru cineva care te-a trădat. Am avut experienţa mea cu asta. Cine nu se poate regăsi în ea?

Tracklist-ul dezvăluit oficial de Lady Gaga pe Twitter menţionează şi remixuri pentru "Highway Unicorn", "You & I", "Marry the Night", "Born This Way" şi "The Edge of Glory". "Born This Way" este al doilea album din cariera lui Lady Gaga şi a împlinit 10 ani de la lansare pe 23 mai 2021. Cu această ocazie artista a primit cheia onorifică din West Hollywood de la primarul oraşului. Oficialul, Lindsey P. Horvath a declarat ziua de 23 mai "Born This Way Day" şi a dezvăluit o pictură stradală cu numele albumului şi un steag Pride pe Bulevardul Robertson.

"Born This way" combină stilurile dance-pop şi synth-pop, integrând instrumental mai complex decât precedentul LP, cu influenţe de rock electronic şi techno. Trece şi prin disco, house, rock and roll, iar versurile abordează teme precum sexualitate, religie, libertate, feminism şi individualism. Discul a primit 3 nominalizări la premiile Grammy şi a debutat în top 5 în toate marile topuri muzicale din lume, inclusiv Billboard 200.

Lady Gaga s-a viralizat în ultimele zile prin apariţia în episodul special "Friends: The Reunion", unde cântă alături de Lisa Kudrow amuzantă piesa "Smelly Cat". Melodia a fost regândită de Gaga într-o variantă modernizată. În acel episod au mai apărut şi staruri ca Justin Bieber, David Beckham, Mit Harington sau trupa coreeană BTS. A fost difuzat pe 27 mai şi în România se vede pe HBO Go.