Mudvayne şi Slipknot au fost cele mai mari formaţii "mascate" ale începutului de mileniu, chiar dacă povestea celor de la Mudvayne nu a cunoscut atât de mult succes sau longevitate. Ei bine, în 2021, la 11 ani după destrămare, Mudvayne se reuneşte. Grupul activ între 1996 şi 2010 şi-a anunţat revenirea, cu primele concerte programate pentru anul curent.

Grupul heavy metal Mudvayne are 4 concerte programate pentru anul 2021. De la destrămarea grupului din 2010, artiştii au avut proiecte noi. Solistul Chad Gray s-a ocupat de trupa Hellyeah spre exemplu, cooptându-l şi pe chitaristul Greg Tribbett. Trupa are la activ 5 albume de studio, primul lansat în anul 2000 şi ultimul în 2009. A câştigat un premiu MTV Video Music Award în 2001 pentru clipul "Dig" şi a primit şi o nominalizare la Grammy în 2006 pentru "Cea mai bună reprezentaţie metal", asta pentru piesa "Determined".

În 2021 Mudvayne va cânta la festivalurile din SUA Inkcarceration (Ohio), Louder Than Life (Kentucky), Aftershock (California) şi Welcome to Rockville (Florida). Toate sunt organizate de Danny Wimmers Presents, iar evenimentele vor ave loc intervalul septembrie - noiembrie. În ciuda celor 11 ani trecuţi de la despărţire, Mudvayne a fost una dintre cele mai solicitate formaţii de către publicul american la acele festivaluri, conform organizatorului Danny Wimmers. Acesta a realizat sondaje în rândul fanilor rock din SUA în ultimii ani şi Mudvayne a fost în top 5 trupe dorite live în clasament.

Indicii despre o posibilă reuniune scăpase bassitul Ryan Martinie într-un interviu cu publicaţia Metal Sucks din 2020.

Muvdayne se forma în anul 1996 şi a vândut peste 6 milioane de discuri în toată lumea, primind discuri de aur pentru 3 LP-uri: "L.D. 50", "The End of All Things To Come" şi "Lost and Found". Grupul este cunoscut pentru sunetul experimental, artwork-ul inedit, picturile corporale şi faciale, măşti şi costume cu aer horror. Componenţa actuală Mudvayne este următoarea:

Chad Gray (voce)

Greg Tribbett (chitară, backing vocals)

Matthew McDonough (tobe, sintetizator)

Ryan Martinie (bas)

Dintre concertele de mai sus, Inkcarceration se anunţă a fi un regal muzical, cu un lineup format din Slipknot, Mastodon, Killswitch Engage, Ice Nine Kills, Rob Zombie, Asking Alexandria, Halestorm şi Frever 333.