Concertul Slipknot de la Romexpo are o dată oficială, stabilită în 2021

Concertul Slipknot ce ar fi trebuit să aibă loc vara aceasta, la Romexpo, a fost reprogramat oficial pentru iulie 2021. Organizatorii au stabilit data, anunțând că două categorii de bilete se suplimentează.

Concertul SLIPKNOT de la București se reprogramează pe 21 iulie 2021. Evenimentul va avea loc în aceeași locație: la Romexpo, în aer liber.

Organizatorii au stabilit data oficială în urma reprogramării turneului mondial Slipknot, We Are Not Your Kind, trupa a reușind de curând să restabilească datele tuturor concertelor.

Alături de trupă, organizatorii au hotărât să suplimenteze categoriile Psycho și Snuff cu încă 200 de bilete de fiecare, acestea fiind aproape epuizate. Biletele se pun în vânzare vineri, pe 11 decembrie. la ora 9.

Ce se întâmplă cu biletele și voucherele pentru concertul Slipknot

Dacă ai luat deja bilet, acesta rămâne valabil automat

Biletele cumpărate rămân valabile pentru noua dată. Dacă ați cumparat deja bilet, nu trebuie să faceți nimic special. Veniți cu biletul în 2021 la concert, acesta își păstrează automat valabilitatea.

Dacă ai cerut voucher deja la început de an, dar vrei să păstrezi biletul

Dacă ați făcut deja o cerere de VOUCHER, conform art 32. din OUG 70, cerearea a fost anulată automat de iabilet.ro încă din luna iulie a acestui an, iar voi nu trebuie să faceți nimic în acest sens. Biletul rămâne valabil automat.

Dacă totuși vrei voucher

Dacă doriți să faceți o nouă cerere de voucher și să nu vă păstrați biletul, o puteți face pe iabilet.ro/retur conform termenilor din art 32 din OUG 70 în maxim 30 de zile. După expirarea celor 30 de zile, biletul devine automat valabil pentru ediția reprogramată a concertului.

Despre Slipknot

Bazele formației Slipknot au fost puse în 1995 de Shawn Crahan, Joey Jordison și Paul Gray. Dintre aceștia doar Shawn continuă să urce pe scena alături de trupă. Joey Jordison nu mai face parte din formație din 2013. Paul Gray, în schimb, ne-a părăsit mult prea devreme. Artistul a murit în 2010. De-a lungul carierei, Slipknot a fost nominalizată la 10 Premii Grammy.

Membrii trupei au reușit să și câștige în 2006 cu "Before I Forget", nominalizare pentru Best Metal Performance. În plus, artiștii din Iowa au câștigat de șapte ori Kerrang! Awards, de patru ori Metal Hammer Golden God Awards și de cinci ori Revolver Golden God Awards.

Cele șase albume de studio lansate până în prezent le-au adus 15 Discuri de Platina și 24 de Discuri de Aur. Ca orice formație care a avut un impact major asupra culturii muzicale, Slipknot nu a fost scutită de controverse. În 2003, doi tineri au dat vina pe versurile piesei "Disasterpiece" pentru o crimă comisă, iar apoi, diferite alte episoade de violență au fost văzute ca fiind influențate de muzica Slipknot. Vorbind despre formațiile care și-au pus amprenta asupra lor, membrii trupei au declarat că stilul Slipknot s-a născut și datorita faptului că fiecare muzician în parte a fost influențat de diferiți artiști, de la Jimi Hendrix la Pantera, de la Johnny Cash la Mayhem sau de la Bestie Boys la Cannibal Corpse. După 25 de ani de activitate, Slipknot și-a câștigat locul în galeria formațiilor legendare ale scenei metal internaționale, iar acum au ajuns la rândul lor să influențeze o mulțime de artiști din întreaga lume.