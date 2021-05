Ultimul sezon "La Casa de Papel" apare în 2021; Data lansării a fost dezvăluită - TEASER

Ultimul sezon al celui mai așteptat serial al momentului a primit o dată oficială de lansare. Cele 10 episoade ce vor încheia tumultoasa poveste relatată în "La Casa de Papel" vor deveni disponibile pe Netflix în 2021.

Sezonul 5 a fost împărțit în două, așa cum s-a speculat în online. Creatorul serialului, Álex Pina, a mărturisit că pandemia l-a determinat să ducă firul narativ într-o altă direcție, dorindu-și să imprime poveștii și mai mult suspans.

"Am început să lucrăm la scenariul pentru sezonul 5 în mijlocul pandemiei, am simțit că trebuie să schimbăm ceea ce ar fi fost de așteptat de la acest sezon de 10 episoade și am folosit toate uneltele pe care le-am avut pentru a crea senzația unui ultim sezon în prima parte a acestei ultime serii (Volume 1). Am hotărât să ne îndreptăm către un stil extrem de agresiv, punând întreaga gașcă în situații limită. În cea de-a doua parte a sezonului (Volume 2) ne focalizăm mai mult pe partea emoțională a personajelor. Este o călătorie în harta lor sentimentală, care ne duce direct către plecarea lor", a detaliat Pina.