Meghan Trainor a devenit mamă pentru prima oară - FOTO

Cântăreața de 27 de ani a născut primul copil, vestea fiind dezvăluită de artistă pe paginile de socializare. Meghan este fericita mămică a unui băiețel ce poartă numele Riley. Detalii și poze în articol.

Meghan Trainor și soțul ei, actorul Daryl Sabara, au anunțat marea veste pe 14 februarie, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților. Riley a venit pe lume pe 8 februarie și a cântărit la naștere 3,83 kg.

"Momentul în care vă facem cunoștință cu acest băiețel dulce este astăzi, de Ziua Îndrăgostiților. L-am cunoscut pentru prima dată luni, 8 februarie! Suntem atât de entuziasmați. Îți mulțumesc Daryl Sabara pentru cel mai frumos cadou de Ziua Îndrăgostiților! Bine ai venit pe lume, Riley!" a scris Meghan pe Instagram alături de o scurtă galerie de fotografii.

Trainor și Daryl Sabara s-au cunoscut în 2014 la o petrecere în Los Angeles și au început o relație amoroasă în 2016. Cei doi s-au logodit la sfârșitul lui 2017, iar un an mai târziu s-au căsătorit. Pe 7 octombrie 2020, Meghan Trainor a anunțat că ea și Sabara așteptă primul lor copil. Anunțul a fost însoțit de imaginea unei ecografii așezată într-un pom de Crăciun.

Una dintre cele mai populare piese lansate de Meghan este "All About That Bass". În scurt timp, a devenit unul dintre cele mai bine vândute cântece, ajungând în fruntea topurilor din 58 de țări. A fost numărul unu în Billboard Hot 100 timp de opt săptămâni. Apoi, artista a lansat "Title", EP-ul de debut, ce s-a poziționat pe locul 15 în Billboard 200.

Meghan Trainor are la activ patru materiale discografice și a primit diverse premii și nominalizări, inclusiv Premiul Grammy la categoria "Best New Artist" (2016).