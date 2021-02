Foo Fighters a lansat albumul "Medicine At Midnight", înregistrat într-o casă bântuită

Pe 5 februarie trupa lui Dave Grohl, Foo Fighters a lansat un nou album, "Medicine At Midnight". LP-ul este disponibil acum pe reţelele de streaming, piesele se pot asculta şi pe YouTube şi vin să încununeze 25 de ani de carieră. Detalii despre noul album şi câteva piese de ascultat găsiţi în articol.

Foo Fighters se înfiinţa în 1994, acelaşi an în care l-am pierdut pe Kurt Cobain şi s-a sfârşit povestea Nirvana. Iniţial trupa a fost un proiect al lui Dave Grohl, un one man band, care a înregistrat singur toate instrumentele pentru primul album. Numele trupei vine de la "Foo Fighter" o poreclă dată de către piloţii de avioane din Al Doilea Război Mondial OZN-urilor. Grupul este unul dintre cele mai de succes din SUA, cu 12 premii Grammy la activ, printre care 4 distincţii de "Best Rock Album".

În plus Dave Grohl and co au câştigat şi premii American Music Award, Brit Award şi MTV Video Music Award. Fast forward spre 2021, cu un debut de album nou pe 5 februarie. "Medicine at Midnight" este al zecelea album din discografia grupului şi vine la 4 ani după "Concrete and Gold" din 2017. Noul material a fost prefaţat de single-ul "Waiting for a War", lansat în ianuarie 2021, dar şi "No Son of Mine", lansat fix în ultimele ore ale anului 2020, un imn de despărţire de un an ciudat, claustrofobic, deprimant.

Startul avalanşei de piese noi a fost dat de single-ul "Shame Shame", injectat cu o mare doză de funk şi care a sunat live la Saturday Night Live toamna trecută. "Medicine At Midnight" are 9 piese şi trebuia să debuteze de fapt în 2020, dar a fost amânat din cauza pandemiei. După ce a lansat albumul din 2017, formaţia a intrat într-o serie lungă de concerte şi turnee, care a ţinut o bună parte din 2017 şi 2018. A venit şi o pauză în 2018, iar Dave Grohl a spus că are nevoie de odihnă, deşi avea deja câteva idei pentru un LP nou.

Băieţii au revenit din hiatus în august 2019, iar Grohl a apărut cu câteva demo-uri şi restul muzicienilor au început să contribuie cu propriile idei. Înregistrările ca grup au început în octombrie 2019, iar totul s-a petrecut într-o casă mare şi veche din Encino, Los Angeles, datând din anii '40. Grohl a declarat în multiple interviuri că locul era bântuit şi se tot întâmplau ciudăţenii acolo. Pe de altă parte, sunetul locului era perfect, dar "cineva" le tot dezacorda instrumentele peste noapte.

Lipseau track-uri din Pro Tools şi mixerele erau date pe zero tot noaptea. Lucrurile devin şi mai interesante când liderul trupei afirmă că are şi filmări inexplicabile de acolo, dar nu le poate arăta, din cauza unui contract semnat cu proprietarul casei. El încerca să vândă proprietatea, iar fantomele nu dau bine la vânzare.

Albumul a fost gata în februarie 2020 şi e comparat de Grohl cu "Let's Dance" al lui David Bowie. E un disc distractiv, plin de imnuri şi piese fredonabile. Trupa plănuise şi un turneu global special pentru anul 2020, cel în care Foo Fighters a împlinit 25 de ani, dar el nu s-a mai concretizat din cauza pandemiei. Au fost realizate şi documentare, clipuri speciale, tricouri, camioanele erau încărcate deja. În martie 2020 totul a picat. Producătorul pentru noul disc a fost Greg Kurstin, care lucrează cu Beyonce, Adele sau Sia, dar puţină lume ştie că are şi trupa The Bird and the Bee şi este vecin cu Grohl.

Aşa s-a născut şi colaborarea, dintr-o discuţie la un restaurant. O altă colaborare apare pe LP, cea cu Violet, fiica lui Grohl, care a fost pusă în faţa microfonului şi lăsată să cânte ceea ce simte. Rezultatul este piesa "Making a Fire", prima de pe album.