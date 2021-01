După câteva teasere, Foo Fighters a lansat o nouă piesă, "No Son of Mine" în ultima zi a lui 2020. Melodia plină de energie este deja un imn metal al începutului de 2021. E un track mult mai heavy decât ne-au obişnuit Dave Grohl şi compania, dar e binevenit. Puteţi să îl ascultaţi în articol.

"No Son of Mine" este cel mai nou single Foo Fighters de pe viitorul album, "Medicine At Midnight" care va debuta pe 5 februarie 2021. A fost deja prefaţat de single-ul "Shame Shame" în noiembrie 2020 şi de o reprezentaţie legendară la Saturday Night Live. Noul LP duce discografia formaţiei lui Dave Grohl la 10 albume şi va debuta prin Roswell Records/ RCA Records. "No Son of Mine" este o piesă ritmată, cu riff-uri agresive şi tobe accelerate aşa cum numai Dave Grohl ştie să pregătească.

Se simt influenţe de la "Stone Cold Crazy" de la Queen, ba chiar şi ceva elemente de "Ace of Spaces" sau "Iron First" de la Motorhead. Cine ascultă cu atenţie poate auzi şi puţin de "Kill 'Em All" de la Metallica, iar pe web e deja o controversă cu privire la copierea unei piese Rammstein. Iată ce a declarat Grohl despre creaţia grupului său:

Acesta este genul de piesă care se află în noi toţi şi care are sens la un moment dat, o lăsăm să iasă afară. La nivel de versuri, e gândită să arate cu degetul ipocrizia liderilor care cred că ştiu ce e mai bine, oamenii care sunt vinovaţi de comiterea crimelor împotriva cărora chipurile luptă.

"Medicine at Midnight" este un release de 9 piese, care are 37 de minute şi a fost produs de Foo Fighters şi Greg Kurstin. Nu este doar al zecelea album al formaţiei, ci marchează şi 25 de carieră pentru grupul fondat de fostul toboşar Nirvana, Dave Grohl. A fost descris ca "diferit de ceea ce a realizat trupa, de la punk rock zgomotos şi rapid la discuri acustice somnoroase şi melancolice". De această dată Grohl a vrut să facă un lucru diferit, un album de party şi de groove.

Dave a fost totuşi timid în abordarea unor genuri ca disco, dance şi funk, aşa că a ales să ne facă să dansăm pe... metal şi rock alternativ. Acelaşi muzician a descoperit un talent fantastic în 2020, o tânără în vârstă de doar 10 ani care bate la tobe mai bine decât mulţi toboşari celebri. Micuţa a avut deja un battle cu Grohl şi l-a pus în dificultate, câştigând şansa de a înregistra o piesă cu fostul "diavol din Tenacious D".