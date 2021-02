Sara Smighelschi a fost "buturuga mică" care a răsturnat juriul de la "Românii au talent"

Plină de jovialitate și cu un tricou inscripționat "buturuga mică răstoarnă juriul mare", Sara a urcat pe scenă sigură pe ea. Concurenta originară din Piatra Neamț a surprins cu număr de roast. Nimeni nu se aștepta ca simpatica puștoaică să spună o serie de răutăți la adresa juraților și prezentatorilor.

Proaspăta jurată Alexandra Dinu a fost prima luată în vizor de Sara. Frumusețea Alexandrei a fost singurul motiv pentru care i s-a oferit un loc la masa juriului. Era nevoie de varietate. Aceasta a fost "înțepătura" Sarei.

Hohote de râs au umplut platoul, dar și culisele. Andra, Andi, Smiley și Pavel nu au scăpat de gura Sarei, care a livrat un moment cum doar la show-uri de stand-up vezi. Momentul său a fost apreciat de jurați. Prezența scenică și textul bine scris au dus-o pe Sara mai departe în competiție.

"Sara, e unul dintre cele mai bune roast-uri pe care le-am urmărit vreodată! Are tot ce-i trebuie. Are sare, piper, condimente, arome, are și eleganță. Și tu l-ai prezentat foarte frumos. Nu cred că cineva s-a simțit rănit. Ești foarte bine!", a mărturisit Andi Moisescu.