The Rasmus & Apocalyptica - Venomous Moon

Neaşteptata colaborare a apărut pe 3 septembrie 2021, iar Apocalyptica contribuie cu secţiunea ritmică la "Venomous Moon", în vreme ce The Rasmus aduce vocea trademark a lui Lauri şi câteva clape melancolice, plus chitara şi tobele. Clipul prezintă artiştii cântând acoperiţi de ceaţă, în vreme ce o echipă de puştani a la "Stranger Things" fac camping într-o pădure bântuită de o creatură ciudată şi înfricoşătoare.

Melodia e mai degrabă pop-rock, nu e chiar heavy şi are ceva pur şi naiv, un aer de liceean care citeşte romane cu vampiri. Acest track este al doilea single de pe noul album The Rasmus, înregistrat pe parcursul pandemiei. Membrii trupei erau blocaţi în părţi diferite ale globului: Hawaii, Helsinki şi Sydney, iar producătorul Joshua se afla în Marea Britanie. Noul LP este co-produs de Martin Hansen, care a mai lucrat cu The Rasmus la 4 albume, inclusiv legendarul "In The Shadows".

Nu e prima colaborare între aceste forţe ale muzicii finlandeze, care au mai cântat împreună pe piesele "Bittersweet" (alături de Ville Valo), dar şi mai greul "Life Burns". Tema lui "Venomous Moon" este conform lui Lauri Ylonen, solistul The Rasmus izolarea şi separarea de lume, cu toate că a fost scrisă înainte de apariţia virusului. Videoclipul este regizat de către Vertti Virkajarvi şi produs de No Office.

Ultimul album lansat de The Rasmus a fost "Dark Matters" în 2017, iar cel mai apreciat single a fost "Paradise". De pe acelaşi LP au devenit single-uri "Silver Night", "Nothing" şi "Wonderman", dar şi "Something In the Dark". Apocalyptica pe de altă parte a lansat în 2020 albumul "Cell-0", unul complet instrumental după multă vreme. În 2021 a lansat colaborarea cu solistul Papa Roach "White Room".

În această toamnă îi aşteptăm pe finlandezii mânuitori de violoncel la Arenele Romane, în cadrul unui concert în aer liber, care va promova albumul de anul trecut. Tot în octombrie ajung şi la Cluj-Napoca, pentru un alt concert. Ultima lor vizita în România a fost în toamna lui 2019, când au venit cu coveruri după Metallica, dar au sunat mai mult a cover band grăbit. Au fost ceva mai impresionanţi în 2017 la Sala Palatului.