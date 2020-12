Irina Rimes și Tudor Chirilă au oferit publicului unul dintre cele mai emoționante momente de la Vocea României 2020. Reuniunea i-a apropiat pe antrenori, duetul dintre Irina și Tudor devenind viral pe YouTube. Reacțiile nu au întârziat să apară, atât Irina, cât și Tudor comentând pe tema acestui moment.

Reuniunea, ediția aniversară ce a redus la PRO TV îndrăgita emisiune de talente Vocea României, a marcat o serie de premiere. Antrenori din toate sezoanele emisiunii au interpretat duete, lăsând la o parte diferențele de opinie care condimentau discuțiile din platou.

Irina Rimes și Tudor Chirilă, ce s-au "înțepat" spumos pe parcursul celor două sezone în care au fost colegi, au pus în scenă unul dintre cele mai emoționante momente ale serii. Au pornit din minor, cu "Nu știi tu să fii bărbat" și "Nu am chef azi", și au încheiat în major, pe "Shape of My Heart", de la Sting. Improvizația a fost elementul cheie, ce a legat cele trei piese, Tudor și Irina ajungând "să-și declare iubirea" ca într-un film de comedie romantic, al cărui final fericit, deși anticipat, e așteptat mereu cu sufletul la gură.

Duetul Irinei cu Tudor a devenit viral pe YouTube, fiind cel mai urmărit moment dintre toate recitalurile serii. Cu peste 135.000 de vizualizări în doar 5 zile, acesta a intrat în YouTube Trending, următorul moment, ca popularitate, fiind duetul lui Smiley cu Adrian Despot.

Ce spun Irina Rimes și Tudor Chirilă despre duetul lor de la Vocea Reuniunea 2020

Irina Rimes a distribuit și ea duetul cu Tudor, explicând printr-un mesaj ce emoții au stat la baza acestui moment.

"Nu știi tu să fii bărbat & Nu am chef azi cu Tudor Chirilă Când ți-e dor de Vocea și vrei să comasezi un sezon întreg într-o ediție, ies momente suculente precum acesta", a scris Irina Rimes pe Instagram.

Tudor Chirilă a comentat și el, în stilul carateristic, într-o notă umoristică.

"Până la urmă am știut să fiu bărbat :))", a scris Tudor pe Instagram, share-uind și el momentul cu Irina de la Vocea Reuniunea.

Succesul acestui duet le-a dat fanilor idei, cineva comentând pe YouTube: "Faceți și voi un featuring, o piesă originală împreună, Tudor și Irina, așa, artistic, unic, cu un videoclip teatral frumos".

VIDEO: Irina Rimes și Tudor Chirilă la Vocea Reuniunea