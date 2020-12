Alina Eremia susține pe YouTube concertul "Show Must Go On", cu vizionare gratuită - VIDEO TRAILER

Pe 15 decembrie, Alina Eremia își sărbătorește ziua de naștere alături de fani. Artista va susține un concert online, pe canalul ei de YouTube, ce va putea fi urmărit fără achiziționare de bilet. "Show Must Go On" va avea parte și de o serie de invitați speciali, printre care The Motans.

În ziua împlinirii vârstei de 26 de ani, Alina Eremia le oferă fanilor cel mai frumos cadou: un concert online, pe care publicul de pretutindeni îl poate urmări fără bilet, de acasă. Concertul online "Show Must Go On" va fi difuzat pe 15 decembrie, pe canalul de YouTube Alina Eremia, de la ora 20:00. Alături de artistă, vor urca pe scenă invitați speciali, precum The Motans și Nane.

"Pe 15 decembrie, ești invitat la ziua mea. Ia parte la un concert live de la tine de acasă, o experiență specială, cu invitați pe măsură, la ora 20:00, pe canalul meu de YouTube. Show Must Go On. Be There!", ne anunță Alina în trailerul video ce ne prezintă secvențe din concert.

Muzica de pe fundalul acestui trailer ne indică faptul că show-ul va avea accente rock, o alegere în ton cu un recital recent al Alinei, în cadrul căruia a susținut cover-uri inedite după Vița de Vie, Zdob și Zdub și Holograf.

"Fericită să fiu pe scenă, cântând piese ale unor trupe pe care le respect și care sunt un reper în muzica românească. A fost unul din momentele în care m-am simțit împlinită artistic", mărturisea Alina pe Instagram după realizarea acestor cover-uri.

VIDEO TRAILER: Alina Eremia - "Show Must Go On"

Alina Eremia a lansat în ultimele săptămâni două piese de dragoste emoționante: "Să fii fericit", o declarație de iubire făcută după despărțire, și single-ul "Noi", o piesă de dragoste cu un mesaj extrem de personal. În versurile melodiei, artista își spune povestea de iubire, pe care a trăit-o vreme de ani buni ascunsă de ochii presei. În videoclip, Alina apare alături de iubitul ei, Edi Barbu.

Încă de mică, Alina Eremia și-a făcut demonstrat talentul, reprezentând România la Eurovision Junior cu "Țurai". În 2011, Alina a fost aleasă, în urma unui casting, să facă parte din LaLa Band și, în același timp, să fie protagonista serialului "Pariu cu Viața". Din 2012, ea a decis să se ocupe de cariera solo și a lansat numeroase piese ce au devenit hituri.

Printre cele mai îndrăgite și apreciate melodii ale artistei se numără: "A fost o nebunie", "Doar noi" feat. Mark Stam, "Tatuaj", "Poartă-mă", "De sticlă", "Vorbe pe dos", "69".