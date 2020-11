"Să fii fericit" este pusă în valoare de o interpretare acustică ce nu te poate lăsa indiferent. Alina Eremia transmite emoțiile din versuri cu o naturalețe debordantă, ajutând ascultătorul să pătrundă în profunzimea mesajului.

""Să fii fericit” este o piesă pe care am scris-o împreuna cu Florian Rus, Domino si Bogdan Todor, acum jumătate de an. Zăcea în folderul cu piese de lansat, asteptand momentul perfect. De fiecare dată când o ascultam, la final mă trezeam că spun: piesa asta e specială, matura, are o stare și vreau să o share-uiesc cu oamenii sub o formă sau alta. Așa că vă prezint piesa în variantă acustică, singura formă în care va fi lansată.

Mersi Bubu Cernea că ai cântat cu mine piesa.

Sper să ajungă la cine are nevoie să o audă!", a spus Alina Eremia.