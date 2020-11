După Jay Leno şi David Letterman, o nouă gazdă legendară de talk show renunţă la emisiunea sa: Conan O'Brien. Comedianul îşi va încheia colaborarea cu NBC/ TBS după 28 de ani de emisiune "Conan". Contractul expiră în iunie 2021, iar anunţul a venit de la WarnerMedia. "CoCo" are totuşi un proiect nou, pe care îl aflaţi mai jos.

Conan O'Brien vine după 11 ani de emisiune la TBS, precedate de alţi 17 ani de emisiuni televizate la alte posturi. Producţiile sale speciale de călătorii "Conan Without Borders" vor continua producţia, dar "Conan" părăseşte acest post. O'Brien a semnat deja o înţelegere cu HBO Max, făcând trecerea în reţeaua de streaming, dar fără o dată de premieră pentru vreun show nou. Odată cu această retragere TBS rămâne cu un singur late night show, "Full Frontal With Samantha Bee".

Se pare că piaţa talk show-urilor rămâne doar cu Jimmy Fallon, James Corden şi Stephen Colbert ca gazde de late night shows. În ultimii ani s-au retras din posturi similare Jay Leno, David Letterman şi Jon Stewart. Letterman a revenit totuşi de câţiva ani cu producţia "My Next Guest Needs No Introduction", pe Netflix. Duse sunt vremurile când o apariţie la Johnny Carson îţi făcea sau desfăcea cariera de muzician sau comedian. Acum podcasturile precum cel al lui Joe Rogan sunt rampa de lansare, înlocuitor de talk show.

Revenind la Conan OBrien, acesta a plecat de la NBC la TBS în 2010, lăsând în urmă legendara emisiune "Late Night With Conan O'Brien" după 15 ani. Ar fi trebuit să îi ia locul lui Jay Leno, dar nu s-a înţeles cu NBC. Conan a fost prolific şi cu emisiunile de călătorie "Conan Without Borders", călătorind în Mexic, Israel, Haiti, Groenlanda şi Cuba. Şefii HBO Max se declară încântaţi de energia roşcatului şi de comedia sa absurdă. În ultimii ani segmentele sale de gaming au făcut furori printre internauţi, dar şi monologurile sale.

O'Brien are 57 de ani, a colaborat cu Saturday Night Live la finalul anilor '80 şi a scris şi pentru "The Simpsons", pe care l-a şi produs la începutul anilor '90.

Bătălia retelor de streaming în zona talk show se înteţeşte, iar Apple TV+ l-a "confiscat" deja pe Jon Stewart.