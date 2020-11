Quentin Tarantino va scrie un roman bazat pe filmul "Once Upon a Time in Hollywood"

Cunoscutul regizor a semnat un contract cu editura HarperCollins pentru două cărți, dintre care una va fi lansată anul viitor. Primul roman al lui Tarantino va fi o adaptare a filmului său din 2019, "Once Upon a Time in Hollywood". Găsești mai multe detalii în articol.

Romanul este programat să apară în vara anului 2021. La fel ca filmul, cartea îi are ca protagoniști pe actorul Rick Dalton (interpretat de Leonardo DiCaprio) și pe dublura lui, cascadorul Cliff Booth (Brad Pitt), pe fundalul unui Hollywood din 1969 și al crimelor comise de adepții lui Charles Manson. Romanul va fi lansat în ediţie imprimată, dar şi în format ebook şi audiobook. Pentru Tarantino, o transformare în roman a filmului său câștigător de Oscar este precum o odă adusă unui subgen de literatură care a fost fundamental pentru interesul său în arta povestirii: "În anii 1970, romanele bazate pe filme au fost primele cărţi pentru adulţi pe care le-am citit. Şi astăzi încă am o aplecare pentru acest gen. Aşadar, ca pasionat de astfel de scrieri, sunt mândru să anunţ «Once Upon a Time in Hollywood» ca fiind contribuţia mea la acest subgen al literaturii deseori marginalizat, dar iubit", a declarat Tarantino într-un comunicat de presă. Lungmetrajul "Once Upon a Time in Hollywood", a avut premiera pe 21 mai 2019 la Festivalul de Film de la Cannes. Pelicula a primit 10 nominalizări la Oscar, 10 la premiile BAFTA și 5 nominalizări la Globurile de Aur. Brad Pitt a câștigat un premiu Oscar la categoria "Cel mai bun actor în rol secundar". Cea de-a doua carte a lui Tarantino va fi un volum de non-ficţiune intitulat "Cinema Speculation". Cartea scoate în evidență dragostea lui Tarantino pentru cinematografia anilor '70. Toate filmele sale aduc un omagiu stilului acelei ere. "Cinema Speculation" va cuprinde eseuri, review-uri şi scrieri personale ale cineastului. Momentan, acest volum nu are anunțată o dată de lansare.