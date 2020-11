AC/DC a lansat o nouă piesă, "Realize" de pe viitorul album, "POWER UP"

AC/DC tocmai a lansat un nou single, "Realize" extras de pe viitorul album, "POWER UP". Acesta va debuta pe 13 noiembrie şi a fost deja anticipat cu o campanie amplă de teasing, ce ne-a promis un sound old school, dar şi multă energie. Puteţi asculta piesa în articol.

Legenda hard rock din Australia revine după o pauză de 6 ani de la materialul "Rock or Bust" cu albumul nou "Power Up". Primul aperitiv muzical ne-a fost servit deja prin single-ul "Shot In the Dark", lansat pe 7 octombrie 2020. Festinul continuă cu proaspăt lansatul "Realize", care etalează o voce excelentă a lui Brian Johnson, revenit în acţiune, alături de chitara creativă şi explozivă a lui Angus Young. La chitară ritm şi backing vocals de la AC/DC se află Stevie Young, contribuind la atmosfera hard rock a track-ului.

Pe Cliff Williams îl regăsim la bas, iar Phill Rudd bate în tobe plin de zvâc. "Power Up" este un album ce include 12 piese, iar tracklist-ul îl găsiţi mai jos:

1. Realize

2. Rejection

3. Shot In The Dark

4. Through The Mists Of Time

5. Kick You When You’re Down

6. Witch’s Spell

7. Demon Fire

8. Wild Reputation

9. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red

Acest material discografic a fost realizat pornind de la ideile lăsate în urmă de fratele lui Angus Young, Malcolm Young, care a încetat din viaţă în 2017. Solistul Brian Johnson a declarat recent că speră ca acest disc să inspire o nouă generaţie de fani AC/DC. A făcut aluzie şi la faptul că ar vrea ca tinerii, în loc să se uite la dansuri pe TikTok să se ducă la magazine de instrumente şi să cumpere o chitară. "Power Up" este înregistrat într-o vervă creativă fără precedent, pe parcursul a 6 săptămâni în august şi septembrie 2018.

Alături de trupă s-a aflat producătorul Brendan O'Brien, care a colaborat cu formaţia şi la albumele "Black Ice" din 2008 şi "Rock or Bust" din 2014. Iniţial LP-ul trebuia să vină la început de 2020, dar a fost amânat din cauza pandemiei. Acum aflăm că vor exista multiple ediţii speciale ale sale, inclusiv unele pentru colecţionari şi deluxe. Va exista şi o variantă unicat Deluxe, cu un buton lateral care activează un logo luminos AC/DC, în vreme ce începutul piesei "Shot In the Dark" răsună din difuzorul cutiei.

La interior se află un CD, o cărticică cu 20 pagini cu fotografii în exclusivitate şi un vinil LP de 180 de grame. Ultimii ani au fost grei pentru trupă, între moartea lui Malcolm Young, plecarea lui Johnson din cauza problemelor cu auzul şi apoi plecarea lui Rudd (probleme cu legea) şi Williams. Reuniunea a avut totuşi loc până la urmă, iar acum clasicul AC/DC a revenit, plin de energie şi idei noi.