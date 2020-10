Brian Johnson explică care e relația trupei AC/DC cu toboșarul Chris Slade

AC/DC s-a întors pe piață cu un album nou, ce a marcat reîntoarcerea în trupă a lui Brian Johnson, dar și a toboșarului Phil Rudd. Întrebat ce s-a întâmplat cu Chris Slade, toboșarul ce l-a înlocuit pe Phill, Johnson a părut a fi pus în dificultate, dând un răspuns evaziv.

Chris Slade a fost toboșarul oficial al trupei AC/DC până la revenirea formației cu albumul "Power Up". Nimeni din zona media nu a știut concret că Phil Rudd se va întoarce în trupă, considerând, mai ales, problemele pe care le-a avut cu legea. Au fost zvonuri, dar nimic oficial. Nici măcar Chris Slade nu a știut, se pare, care e situația reală din formație, deși se aștepta la orice. În luna martie, într-un interviu pentru Linea Rock, Slade își exprima frustrarea față de modul în care formația obișnuiește să comunice.

"Nu am nicio informație care să-mi indice că nu aș fi [un membru al trupei]. Dar AC/DC, așa cum probabil știi, ia mereu 5 ani de pauză între orice. Și dintr-o dată auzi: <<Florida, săptămâna viitoare>>, <<LA, 10 zile>>. Mereu au fost așa."

În urmă cu puțin timp, Brian Johnson a fost întrebat la Loudwire Nights dacă Chris Slade a aflat că AC/DC înregistrează un album fără el, vocalistului amintindu-i-se și declarația toboșarului din martie.

"Nu știu, e prima oară când aud chestia asta (declarația lui Slade din martie). Îmi imaginez că Chris ar fi trebuit să știe asta - Chris l-a înlocuit pe Phil într-un mod admirabil, a făcut o treabă excelentă, dar așa cum știi, Phil s-a băgat în niște probleme, dar el este toboșarul AC/DC și a fost întotdeauna. Și știi, e o chestiune dificilă. Nu mai auzisem declarația lui Chris, așa că nu pot să comentez prea mult pe tema asta."

"Chris a fost angajat să vină și să cânte la tobe"

Basistul Cliff Williams a intevenit și el în discuție, încercând să clarifice situația.

"Nici eu nu auzisem declarația lui Chris. În trecut, el a fost angajat să vină și să cânte la tobe, așa că asta a fost premisa întregii colaborări. N-am știut că el simte că acum e toboșarul formației."

AC/DC a revenit în lumina reflectoarelor în formula Angus Young la chitară principală, Brian Johnson la voce, Cliff Williams la bas, Phil Rudd la tobe și Stevie Young la chitară ritmică. Primul single lansat, "Shot In The Dark", a fost asociat cu un spot de promovare (vezi la final) pentru automobilele Dodge. În curând va apărea pe piață și noul album "POWER UP", ce include 12 piese produse de Brendan O'Brien.