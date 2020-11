Armin Van Buuren a lansat o nouă piesă bună de UNTOLD 2021, "Feel Something"

Armin Van Buuren se pregăteşte de un 2021 în care speră să îşi reia concertele live lansând o nouă piesă. Se numeşte "Feel Something" şi este o colaborare cu Duncan Laurence, câştigătorul Eurovision 2019. Puteţi asculta noul track prin care Armin iese în zona de confort chiar în articol.

Distins drept "DJ-ul numărul 1 al planetei" de 5 ori, Armin van Buuren încearcă ceva nou în această toamnă. Alături de Duncan Laurence, câştigătorul Eurovision 2019 a lansat o piesă sensibilă, care duce cu gândul la Sam Smith şi The Weekend, prin vibe-ul suav. Colaborarea are un uşor aer disco, dat de sintetizatoarele care alunecă uneori spre un Daft Punk mai moale. Armin a creat un instrumental minimalist, scoţând în evidenţă vocea lui Laurence, sensibilitatea şi melancolia sa.

Piesa a debutat pe 6 noiembrie şi este un dance-pop melancolic, dar optimist, cu o vulnerabilitate aparte. Versurile spun clasica poveste a celui care iubeşte şi este rănit, dar "preferă să simtă ceva dureros, decât să fie amorţit". Colaborarea dintre DJ-ul olandez şi Duncan (de asemenea artist olandez) se năştea autnci când cei doi s-au întâlnit prima oară la premiile Top 40 în Amsterdam. Duncan explică astfel inspiraţia din spatele lui "Feel Something":

Scaunul gol din cealaltă parte a mesei din bucătărie, jumătatea goală a unui pat dublu, acel gen de lucru... Chiar dacă doare, este şi o amintire a ceva frumos. Şi despre asta e vorba în "Feel Something". Am compus piesa alături de Leland (Brett McLaughlin, colaborator cu Troye Sivan şi Selena Gomez) şi este despre dorinţa de a simţi CEVA în loc de nimic. Asta chiar dacă îţi poate provoca acel sentiment devastator în stomac sau o lacrimă pe obraz. Măcar "simţi ceva". Sunt foarte încântat că mesajul piesei ajunge să vadă lumina zilei şi sunt foarte mândru că pot face asta alături de cineva ca Armin.

Armin Van Buuren a avut un an ocupat, în ciuda carantinei şi izolării care l-a lăsat fără concerte. A lansat numeroase single-uri şi albume-compilaţii. Spre exemplu a lansat EP-ul progresiv "The Mask", dar şi piese care duc cu gândul la festivaluri EDM, precum "Tarzan" sau "Boom Boom". Am ascultat şi o altă colaborare în acest an, "Need You Now", înregistrată alături de câştigătorul X-Factor Olanda Jake Reese.

Armin a făcut senzaţie la ultimele ediţii UNTOLD şi a promis că dacă o vor permite condiţiile, va participa şi la UNTOLD 2021. A făcut istorie în 2018, când a mixat 7 ore la UNTOLD.