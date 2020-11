Sinead O'Connor va intra într-un program de reabilitare: "Am avut parte de 6 ani extrem de traumatizanți"

Sinead O'Connor va primi tratament pentru adicție și traume emoționale în cadrul unui program de reabilitare ce se va extinde pe parcursul unui an. Artista și-a anunțat fanii că turneul ei din 2021 se va decala, astfel, cu un an.

"Am un mesaj pentru oamenii care au cumpărat bilete pentru concertele de anul viitor: aceste show-uri vor fi amânate până în 2022, pentru ca eu să pot intra într-un program de reabilitare, prin care să primesc tratament pentru adicție și traume emoționale. Am avut parte de 6 ani extrem de traumatizanți, iar acest an le-a pus capac, dar acum va începe recuperarea", a scris Sinead O'Connor într-un mesaj adresat publicului.