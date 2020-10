Roxette a lansat prima piesă postumă după moartea solistei Marie Fredrisson. Se numeşte "Let Your Heart Dance With Me" şi a fost una dintre ultimele melodii înregistrate de artistă. Ar fi trebuit să ajungă pe discul "Good Karma", lansat de trupă în 2016, dar a fost păstrat pentru un material ulterior. Avem un videoclip cu imagini de arhivă care ilustrează noua piesă în articol.

"Let Your Heart Dance With Me" este una dintre ultimele creaţii muzicale ale lui Marie Freriksson alături de Per Gessle. Acum ajunge şi la urechile publicului, ilustrată cu o serie de imagini din arhiva personală a solistei, prezentând şi prietenia sa strânsă cu Per. Vedem imagini din anii '90, cu o Marie zâmbitoare pregătindu-se de concert, cu mii de fani ce stau la coadă pentru a intra la reprezentaţiile sale. Trecem prin diferite epoci, prin mari capitale ale lumii, coafuri şi nuanţe de păr diferite, prin studiouri din toată lumea şi emoţii puternice.

Acest single este unul melancolic, de sărbătorire a vieţii artistei, mai degrabă decât de rememorare tristă. Simplul fapt ca Marie apare mereu cu zâmbetul pe buze ne arată că a trăit mereu aşa cum a dorit şi a iubit să cânte şi să îşi încânte fanii. Per Gessle a fost mereu considerat un compozitor foarte prolific şi ca atare nu ne surprinde să aflăm că Roxette a avut multe materiale ce nu au mai fost lansate, ci păstrate în arhive. Ulterior aveau să debuteze pe B-Sides şi compilaţii.

Sesiunea de înregistrare a ultimului album Roxette, "Good Karma" din 2016 a generat numeroase piese, iar unele dintre ele nu au mai văzut lumina zilei. Track-ul cel nou se poate găsi pe "Bag of Trix", o colecţie de piese Roxette nemaiauzite până acum, iar acel material se va lansa în următoarele săptămâni. Per Gessle vede în această piesă un imn pe care să "baţi din palme şi din picioare", o odă adusă optimisului şi bucuriei de a trăi. Track-ul a fost mixat de către Ronny Lahti, care a mai colaborat cu Roxette şi la albumul "Room Service" din 2001.

Pe lângă acest single mai este unul preluat de la sesiunile din 2015-2016, "Piece of Cake", care se va găsi pe viitoarea compilaţie. "Let Your Heart Dance With Me" primeşte şi o versiune în ediţie limitată, de lansare sub formă de vinil auriu de 7 inch, cu doar 1500 de unităţi disponible în toată lumea.

Marie Fredriksson, solista formaţiei Roxette a încetat din viaţă pe 10 decembrie 2019. Artista fusese diagnosticată cu o tumoare cerebrală în 2002 şi a urmat un tratament cu medicamente foarte puternice. În 2009 trupa se reunea şi începea să ţină concerte din nou, dar în februarie 2016 artista a trebuit să renunţe la scenă, la recomandarea medicilor. Duo-ul a concertat la noi în vara anului 2015.