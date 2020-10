Ariana Grande lansează un nou album în 2020, peste câteva zile

Ariana Grande a făcut un anunț neașteptat, care i-a pus fanii pe jar. Artista va lansa un nou album până la sfârșitul lunii octombrie, acest disc urmând să apară la mai puțin de doi ani de la LP-ul precedent, "Thank U, Next".

Ariana Grande va încheia anul 2020 în forță, cu un nou material de studio. Chiar dacă în luna mai declara că nu plănuiește să lanseze un nou album în perioada carantinei, artista este pregătită acum să revină pe piață, chiar dacă cel de-al doilea val al pandemiei ar putea conduce la o nouă carantinare.

Fără a oferi prea multe detalii, Ariana a anunțat pe Twitter, Facebook și Instagram că noul ei album va apărea pe piață luna aceasta, în octombrie 2020. Nu a anunțat încă o dată oficială, dar le-a oferit fanilor un teaser audio al unei piese noi, dezvăluind în urmă cu câteva zile că lucrează la finalizarea mixajului noilor melodii. Cert este că cel de-al șaselea album Ariana Grande va fi lansat în maxim două săptămâni, câte au mai rămas din octombrie.

TEASER Audio: Noua piesă a Arianei Grande

Ultimul album lansat de Ariana Grande, "Thank U, Next", apărea în februarie 2019. Discul a fost aclamat de critici, primind și două nominalizări la Grammy, în categoriile Album of the Year și Best Pop Vocal Album. Piesa "7 Rings", inclusă pe album, a fost și ea nominalizată în categoriile Record of the Year și Best Pop Solo Performance.

"Thank U, Next" a fost și un succes comercial. Albumul a debutat pe prima poziție în clasamentul Billboard 200, artista doborând și recordul pentru cele mai multe piese (11) aflate simultan în top 40 Billboard Hot 100.

În ultimele luni, Ariana s-a menținut în atenția publicului prin colaborările cu Lady Gaga, pentru hitul "Rain On Me", dar și cu Justin Bieber, pentru piesa de carantină "Stuck with U".