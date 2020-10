Regizat de reputatul Dave Meyers, videoclipul piesei "positions" ne-o prezintă pe Ariana în mai toate ipostazele rolurilor pe care le-ar putea avea o femeie: de la cea mai înaltă poziție, respectiv aceea de Președinte al Statelor Unite, la postura de iubită care-i satisface plăcerile partenerului, și până la rolul mai puțin glorificat de gospodină. În versuri, Ariana mărturisește că este fericită să facă toate aceste schimbări de poziții, pentru că iubirea este mai presus de aceste sacrificii, însă intuim din felul în care ne este prezentată relatarea că e vorba de sarcasm.

Noul single "positions" va fi inclus pe viitorul album de studio al Arianei, care va fi lansat luna aceasta. Data oficială nu a fost anunțată, însă potrivit unui teaser publicat de artisă, LP-ul ar trebui să apară până la finalul lunii octombrie.

Ultimul album lansat de Ariana Grande, "Thank U, Next", apărea în februarie 2019. Discul a fost aclamat de critici, primind și două nominalizări la Grammy, în categoriile Album of the Year și Best Pop Vocal Album. Piesa "7 Rings", inclusă pe album, a fost și ea nominalizată în categoriile Record of the Year și Best Pop Solo Performance.

"Thank U, Next" a fost și un succes comercial. Albumul a debutat pe prima poziție în clasamentul Billboard 200, artista doborând și recordul pentru cele mai multe piese (11) aflate simultan în top 40 Billboard Hot 100.

În ultimele luni, Ariana s-a menținut în atenția publicului prin colaborările cu Lady Gaga, pentru hitul "Rain On Me", dar și cu Justin Bieber, pentru piesa de carantină "Stuck with U".