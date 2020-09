Magia Untold și Neversea ajunge la Timișoara, va fi creat un nou festival

După Cluj și Constanța, creatorii UNTOLD și Neversea se extind în zona de vest a României. Până în 2023, va fi creat un nou festival, care va deschide, pentru sute de mii de turiști, porțile unei lumi noi în Timișoara.

Bogdan Buta, General Manager UNTOLD & Neversea, și primarul Municipiului Timișoara, Nicolae Robu, au semnat protocolul oficial de colaborare, prin care organizatorii și municipalitatea își dau mâna pentru a oferi timișorenilor cea mai frumoasă zonă de recreere din România și pentru a construi un concept special de eveniment care să plaseze orașul Timișoara în topul mondial al evenimentelor.

Discuțiile pentru organizarea unui festival în Timișoara au început cu autoritățile locale încă din anul 2018. După mai multe întâlniri cu reprezentanții municipalității, organizatorii celor două festivaluri au propus ca festivalul de la Timișoara să fie amplasat într-o locație deosebită, într-un parc de recreere, ce va fi construit de municipalitate pentru comunitatea timișoreană în zona Aeroportului Utilitar Cioca, transformând locul într-un nou pol cultural la standarde de top, internaționale.

În această perioadă, organizatorii festivalului au avut și primele discuții cu potențiali arhitecți pentru a creiona un concept și pentru a demara un studiu de pre-fezabilitate, care va fi achitat de către organizatori și cedat primăriei în vederea realizării celui mai spectaculos parc de acest gen, din România.

Prin organizarea unui eveniment de amploare, organizatorii UNTOLD și NEVERSEA își propun să contribuie la promovarea valorilor locale, dar și la creșterea numărului de turiști în partea de vest a țării.

"Cu fiecare eveniment pe care l-am creat ne-am dorit și am și reușit să punem România pe harta mondială a distracției și am atras, an de an, sute de mii de turiști din toată lumea și la Cluj și la Constanța. Totodată ne dorim mereu să promovăm și să sprijinim comunitățile locale unde facem evenimentele. (...)

Brandul UNTOLD a fost desemnat în 2018, de către Ministerul Turismului, Ambasador al Brandului Turistic al României, iar această titulatură ne confirmă faptul că am făcut bine ceea ce am realizat până acum și ne dorim să mergem în continuare pe același drum.

Ne-am dorit de mult timp să ne extindem și în cel mai vestic oraș al țării și ne bucurăm că, pe lângă dezvoltarea unui nou concept de festival, ne vom aduce contribuția și în realizarea unei zone de recreere și a unui spațiu cultural, la standarde internaționale", a declarat Bogdan Buta, General Manager UNTOLD & Neversea.