Organizatorii UNTOLD și NEVERSEA privesc cu optimism spre 2021: "Ne bucurăm că am găsit înțelegere și că se acordă atenție și industriei noastre"

Reprezentanții celor mai importante evenimente din România, reuniți în Asociația Română a Organizatorilor de Concerte (AROC), au avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Guvernului României pentru a începe pregătirea planului de măsuri ce vor trebui luate în vederea reluării evenimentelor, în condiții de maximă siguranță, în anul 2021.

În perioada următoare se vor organiza grupuri de lucru între guvern și organizatorii de concerte, menite să găsească soluții pentru restartarea industriei de evenimente din țară. Industria de evenimente, nu doar în România dar și în întreaga lume, este printre industriile grav afectate, fiind printre singurele care au fost stopate în proporție de 100%, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

În urma întâlnirilor realizate între reprezentanții celor mai mari festivaluri și evenimente din România și Guvernul României, reprezentanții acestuia au înțeles importanța acestei industrii, a tuturor beneficiilor pe care le aduc atât la nivel de economic cât și la nivel de brand de țară. Guvernul României și-a luat astfel angajamentul de a crea o schemă de ajutor de stat pentru marile evenimente și festivaluri, ținând cont și de faptul că majoritatea statelor membre UE au implementat măsuri de ajutorare a acestui segment cultural. Acest angajament a fost anunțat și public, Raluca Turcanu, Vicepremier în Guvernul României, făcând recent o declarație pe această temă.

Festivalurile UNTOLD și NEVERSEA își continuă pregătirile pentru edițiile din 2021, iar dialogul dintre Guvernul României și reprezentanții industriei de evenimente, precum și planul de lucru propus de autorități, dau și mai multă încredere în revenirea la normalitate a sectorului cultural și de diverstiment, în anul 2021.

"Credem că acest dialog transformat într-un mod de lucru eficient prin care autoritățile statului se consultă cu specialiștii din mediul privat, cei care până la urmă sunt afectați de toată această perioadă de înghețare a activității, este un pas spre normalitate și spre revenirea la normalitatea pe care și-o dorește toată lumea. De la cei care muncim să aducem bucurie, până la cei care participă la evenimente pentru a se încărca cu bucurie și energie. De altfel, noi, UNTOLD și NEVERSEA, am fost printre inițiatorii acestui dialog cu autoritățile încă de la începutul pandemiei, atunci când am mers către autorități și ne-am pus la dispoziție resursele umane, logistice, parteneriatele și chiar resursele financiare.

Știm că a fost o perioadă grea pentru toată lumea, știm că a fost nevoie de o prioritizare, știm că au fost industrii poate nu chiar la fel de afectate ca cei în situația noastră, afectați în proporție de 100% timp de peste 12 luni, dar am înțeles că acele industrii au un impact în economie mult mai mare, am înțeles nevoia de etapizare și rezolvare a acestor priorități. Însă odată așezate aceste lucruri, ne bucurăm că am găsit înțelegere și că se acordă atenție și industriei noastre, la fel cum s-a întâmplat în această perioadă în multe țări din Europa, acolo unde guvernele au sprijinit organizatorii de evenimente.

Avem încredere că toate aceste măsuri ne vor ajuta să salvăm întregul ecosistem și că în 2021 vom putea să aducem iar bucurie oamenilor prin evenimentele noastre" - Bogdan Buta, General Manager/Fondator UNTOLD și NEVERSEA.