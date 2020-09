Madonna își va regiza propriul film biografic

Dacă se îndoia cineva de faptul că Madonna ține strâns în mâini frâiele propriei vieți, un nou film biografic, ce-i va purta amprenta regizorală, ne va convinge pe toți de faptul că impresionanta ei carieră nu a fost o întâmplare. Așa cum spunea un single de-al ei mai recent, "B*tch, I'm Madonna", așa că scenariul filmului în discuție va fi scris tot de ea, în colaborare cu Diablo Cody.

De când a intrat în industria muzicală și de divertisment, Madonna nu a mai privit înapoi. Se împlinesc mai bine de 40 de ani de atunci, iar fiecare decadă a adus publicului noi fațete ale artistei, nu degeaba fiind proclamată "Regina muzicii pop".

Toți acești ani vor fi sursă de inspirație pentru un nou film biografic, a cărui poveste va fi spusă de Madonna însăși. Artista a început să lucreze la scenariu alături de Diablo Cody, o scenaristă și scriitoare americană premiată cu Oscar, tot Madonna urmând să și regizeze această peliculă.

"Vreau să surprind călătoria incredibilă pe care mi-a oferit-o viața, ca artist, muzician, dansator - ființă umană, care încearcă să-și croiască drumul în această lume", a declarat Madonna pentru Variety

Madonna: "Sunt atât de multe povești insipraționale nerostite și cine altcineva le-ar putea spune, dacă nu eu"

În interviul recent acordat, Madonna a oferit și câteva detalii despre punctele esențiale ale filmului, asupra cărora va insista.

"Atenția mea va fi concentrată întotdeauna pe muzică. Ea este cea care m-a menținut activă, iar arta a fost cea care m-a menținut vie. Sunt atât de multe povești insipraționale nerostite și cine altcineva le-ar putea spune, dacă nu eu. Este esențial să împărtășesc acest roller coaster al vieții mele cu vocea mea și propria viziune."

Nu vor lipsi din film episoade precum nașterea emblematicului hit "Vogue" și nici colaborarea cu Andrew Lloyd Webber pentru "Evita", o prestație care i-a adus artistei un Glob de Aur.

Pelicula va fi distribuită de Universal Pictures și produsă de Amy Pascal, care a colaborat cu Madonna și pentru "A League of Their Own".

Cine va juca rolul Madonnei?

Chiar dacă Madonna își va exprima viziunea artistică din punct de vedere regizoral și scenaristic, artista nu va juca în acest film, cel puțin potrivit informațiilor oferite până acum presei. Rolul tinerei Madonna nu a fost încă distribuit, însă primele zvonuri ne-o indică pe Julia Garner ca potențială candidată. Actrița americană în vârstă de 26 de ani este cunoscută pentru rolul din serialul "Ozark" de pe Netflix, ce i-a adus un Primetime Emmy Award în categoria Outstanding Supporting Actress in a Drama Series.

Madonna a mai regizat în trecut comedia britanică "Filth and Wisdom" (2008) și filmul biografic "W.E." (2011), despre relația amoroasă dintre King Edward al VIII-lea și Wallis Simpson. Ambele filme au eșuat în a intra în grațiile criticilor.