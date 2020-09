Bastille a lansat un nou single, "survivin'" - AUDIO

Piesa marchează cea de-a doua lansare din acest an a trupei britanice. "survivin'" beneficiază de un lyric video colorat, pe care îl poți urmări în articol.

Noua piesă vine după "What You Gonna Do???", o colaborare cu Graham Coxon, lansată luna trecută. "survivin'" are un ritm antrenant, cu influențe groove, însă mesajul melodiei nu este atât de vesel. Solistul Dan Smith cântă despre anxietate, lipsa încrederii în sine și copleșirea produsă de viața cotidiană.

"Și nu voi minți / Voi spune că sunt în regulă / Pentru că simt că am trăit cu susul în jos" sunt versuri ce susțin ideea piesei. Fiecare ascultător rezonează cu noua lansare a trupei Bastille, pentru că, la un moment dat în viață, cu toții am spus că suntem bine când, de fapt, nu ne simțeam deloc așa.

Au fost momente când simțeam de parcă eram într-o mașină de spălat și pe o bandă rulantă în același timp. Dar când oamenii mă întrebau ce mai fac, răspunsul a fost întotdeauna clișeicul: <<da, sunt bine, totul este bine", a declarat Dan Smith.

Video: Bastille - survivin'

Bastille a luat naștere în Londra în 2010, ca proiect al solistului Dan Smith. Ulterior s-a dezvoltat ca trupă prin cooptarea lui Chris Wood (tobe, voce secundară), Kyle Simmons (clape, percuție, bas, voce secundară, sintetizatoare) și Will Farquarson (bas, clape, chitară acustică, voce secundară)

După un început de carieră la o casă de discuri independentă, cvartetul a semnat, în 2011, un contract cu Virgin Records. Primul album al acestora, "Bad Blood", a fost lansat în martie 2013 și a debutat pe prima poziție în UK Albums Chart. În 2014, aceștia au fost nominalizați la patru categorii de la Premiile BRIT, unde au și câștigat la secțiunea British Breakthrough Act.

A urmat, în 2016, albumul "Wild World", ”o reflecție sinceră și personală asupra lumii”, în descrierea solistului Dam Smith. Discul s-a plasat pe primul loc în topul albumelor din UK și pe a 4-a poziție în clasamentul american Billboard.

Anul trecut, Bastille a lansat "Doom Days", material prefaţat încă din vara lui 2018. Atunci băieţii ne-au vorbit despre noile piese cu ocazia Summer Well 2018. Trupa a mai vizitat România în 2019, la UNTOLD Festival.