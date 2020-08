Linkin Park lansează piesa "She Couldn't", anunţă ediţia aniversară de 20 de ani "Hybrid Theory"

În acest an Linkin Park aniversează 20 de ani de la lansarea legendarului album "Hybrid Theory", iar formaţia va lansa o ediţie specială aniversară a LP-ului. Pentru a promova acel material, formaţia a decis să lanseze o serie de piese nemaiauzite până acum, iar prima este "She Couldn't". Sună "ca pe vremuri" şi îl are pe Chester la voce, cu una dintre interpretările sale melancolice.

Cu câteva zile în urmă Linkin Park şi-a actualizat site-ul cu o numărătoare inversă şi un look de desktop PC al începutului de mileniu. Avea şi un recycle bin şi easter egg-uri care ofereau indicii despre o lansare specială în octombrie. În acea lună se împlinesc 20 de ani de la debutul lui "Hybrid Theory", iar formaţia a anunţat că va lansa o ediţie specială a discului. Pe acea ediţie veţi găsi demo-uri, B-Sides, DVD-uri şi filmări care nu au mai fost date publicităţii până acum. Materialul va sosi sub forme diferite, inclusiv box set deluxe, box set cu viniluri, CD şi download digital. Cine alege un Deluxe Box Set va primi 5 CD-uri, 3 DVD-uri, 3 viniluri, casete, o carte cu fotografii, litografii, un press pas al turneului respectiv şi un poster cu Chester Bennington. "Hybrid Theory" a debutat pe 24 octombrie 2000, fiind primul album al formaţiei Linkin Park. Numele său vine de la precedenta denumire a formaţiei, dar şi conceptul de teorie muzicală şi îmbinarea de stiluri. Cele 4 single-uri de pe acel LP au catapultat formaţia spre mainstream: "One Step Closer", "In The End", "Crawling" şi "Papercut". Albumul avea să devină un succes uriaş, urcând pe locul 2 în US Billboard 200, primind 11 discuri de platină şi ajungând în top 10 în 15 ţări. A vândut 27 de milioane de copii în toata lumea şi este cel mai de succes album de debut de la "Appetite for Destruction" al celor de la Guns N' Roses (1987) încoace. Este şi cel mai bine vândut album rock al secolului 21. Meritele sale au fost recunoscute şi cu distincţii, precum premiul Grammy pentru "Best Hard Rock Performance", pentru piesa "Crawling". "She Couldn't" aminteşte mai degrabă de albumul de remixuri "Reanimation", care a sosit în 2002 şi includea melodii de pe "Hybrid Theory" care au fost remixate şi reinterpretate de artişti hip hop şi nu metal. Linkin Park este teoretic un proiect muzical care a încetat odată cu moartea lui Chester Bennington în 2017. Mike Shinoda şi colegii săi s-au arătat deschişi la continuarea sa pe viitor, dar doar dacă se va găsi un solist potrivit şi dacă toţi membrii formaţiei vor simţi că pot continua în această formulă. Între timp Mike Shinoda rămâne mai productiv ca niciodată, scoţând 2 EP-uri în izolare, după albumul "Post Traumatic" din 2018. Fanii Linkin Park vor putea cumpăra "Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition" de pe 9 octombrie 2020. Precomenzile se pot face aici.