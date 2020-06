Linkin Park are cel puţin o piesă nelansată cu Chester Bennington; Iată planurile trupei

În ultimele luni ne-am amintit de Chester Bennington prin revenirea primei sale trupe, Grey Daze, dar acum apare din nou pe radar Linkin Park. Mike Shinoda a dezvăluit că trupa mai are cel puţin o piesă nelansată înregistrată cu Chester în cadrul sesiunilor "One More Light". Află în articol care sunt planurile grupului.

Luna viitoare se împlinesc 3 ani de când Chester Bennington şi-a luat viaţa, lăsând un gol imens în viaţa colegilor de trupă şi fanilor. Pentru o perioadă a părut clar că proiectul Linkin Park nu poate continua fără el, iar Mike Shinoda a fost ezitant în a propune un viitor pentru formaţie cu un solist nou. Nu a exclus totuşi o continuare a activităţii, dacă acest lucru se întâmplă natural. Până atunci aflăm de la acelaşi Mike că o piesă numită "Friendly Fire" a fost păstrată în arhive de la înregistrarea albumului "One More Light" din 2017.

Se pare că Linkin Park mai are piese nelansate cu Chester Bennington la voce, care ar putea sosi pe un material discografic viitor. Shinoda a fost activ în ultima vreme pe canalul său de Twitch, interacţionând mult cu fanii. Asta în vreme ce se joacă Animal Crossing sau compune pe loc muzică nouă, eventual face freestyle. Într-o sesiune Q&A din izolare de acum câteva zile, artistul a discutat despre materialul nelansat cu Chester. Cu această ocazie am aflat că producătorii au mixat şi finalizat mai multe piese decât au ajuns pe albumul final "One More Light".

Alte câteva piese au fost mixate doar pentru a verifica dacă se potrivesc ca un B-Side, iar "Friendly Fire" se numără printre ele. Melodia a fost compusă alături de Jon Green, dar şi chitaristul Brad Delson. Shinoda se declară fan al acestui track, iar în sesiunea live Twitch chiar se întreba dacă nu a lansat cumva Linkin Park acel single şi el a uitat. Unul dintre cei care se uitau la stream i-a cerut lui Mike să lanseze piesa chiar acum, dar artistul a respins propunerea, afirmând că nu e momentul pentru aşa ceva şi nu se va întâmpla prea curând.

Mike talking about an unreleased Linkin Park song from One More Light called "Friendly Fire" that he really likes. He says we will hear it eventually.

"Va trebui să aşteptaţi ani" au fost cuvintele sale exacte. Până atunci ne putem consola cu alte piese postume ale lui Chester, precum colaborarea heavy cu Mark Morton "Cross Off", dar şi un album întreg al trupei Grey Daze, "Amends", care se lansează chiar în această vineri, pe 26 iunie. Single-urile lansate până acum sunt "What's In The Eye", "Sickness", "Sometimes", "Soul Song" şi "B12". Pentru a finaliza LP-ul început de Bennington au contribuit fiul lui lui Chester şi 2 artişti de la Korn.