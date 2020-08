Mike a lansat pe 10 iulie "Dropped Frames Vol. 1", o colecţie de piese create folosind feedback-ul fanilor care îl urmăreau pe Twitch. Este o combinaţie de piese instrumentale, cu elemente psihedelice, influenţe EDM şi trip-hop, dar şi câteva elemente rap şi chiar unele ce amintesc de proiectul Fort Minor. Pe 31 iulie a sosit "Dropped Frames Vol. 2", care include 12 piese, majoritatea inspirate de jocuri video. Pe aceste track-uri noi apar şi artişti ca Money Mark, Elise Truow şi Dan Mayo.

"Dropped Frames" s-au născut din sesiunile online ale muzicianului, care accepta sugestii de la cei care îl priveau, cu privire la modificări aduse pieselor instrumentale. Fanii au oferit şi propriile sample-uri, inclusiv vocale, rezultatul fiind un proiect colaborativ, axat pe multă improvizaţie şi spontaneitate. Toate sesiunile s-au ţinut în studioul de acasă al membrului Linkin Park. Artistul a transmis şi următorul mesaj fanilor, odată cu acest release:

Sper că sunteţi cu toţii bine. Am stat acasă, încercând să respect distanţarea socială şi am încercat să nu sufăr de burn out pe Zoom. Dar asta nu a fost un lucru rău - am creat unele lucruri distractive, pe care sunt încântat să le împărtăşesc cu voi. Am nu unul, ci două release-uri muzicale, lansate azi!

Noul meu album, "Dropped Frames, Volume 2" este disponibil acum pe toate platformele de streaming. Este a doua iteraţie de piese instrumentale create live cu fanii de pe Twitch. Dacă nu aţi prins livestream-ul, eu intru live în fiecare zi a săptămânii între 10 am şi 1 pm PST pentru a crea ceva de la zero.

Fanii pot solicita stiluri de piese abordate de mine sau teme artistice, iar eu le voi desena. Întotdeauna e distractiv şi e un moment pe care îl aştept cu nerăbdare în fiecare zi.