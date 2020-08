Sore a cântat în premieră cu fiica sa de 4 ani, Erin - VIDEO

Sore a oferit fanilor ei un moment înduioșător. În cadrul concertului susținut la Family Fest Island, artista a invitat-o pe scenă pe fiica sa, cele două interpretând câteva din versurile piesei "Jumătate".

"Nu am să uit seara trecută. Pentru prima dată, duet cu Erin, pe scenă. Sunt atât de mândră de tine, puiule. Emoțiile au fost imense, atât ale ei, cât și ale mele, am văzut-o cum a urmărit întreg concertul, cuminte, cum abia aștepta momentul ei pe scenă. Și a strălucit. To many more, my love #jumătate", a scris Sore pe Facebook.