Ediția din 2020 a festivalului Tomorrowland se mută în online

Intitulat "Tomorrowland Around The World", festivalul digital va avea loc în perioada 25-26 iunie, și va fi accesibil tuturor. Evenimentul promite să fie o experiență spectaculoasă, care reunește cele mai mari nume din muzica electronică și cea mai bună tehnologie din lume. Pe lânga muzica de calitate, publicul se va bucura și de proiecții video 3D și efecte speciale memorabile.

Ediția va fi disponibilă tuturor doritorilor, indiferent de vârstă și neîngrădită de limite geografice - o premieră mondială şi un pas uriaş în ceea ce privește viitorul festivalurilor.

În ultimele luni, organizatorii Tomorrowland a primit numeroase solicitări din partea festivalierilor de a face ceva special pentru ediția din 2020. Această "comunitate" globală a inspirat Tomorrowland să creeze o platformă nouă, prin care vizitatorii să poată participa la o experiență inedită de două zile.

Vizitatorii festivalului vor putea naviga ușor printr-un Tomorrowland virtual, cu ajutorul unui computer, laptop, smartphone sau tabletă și vor putea explora întregul site al festivalului într-un mod interactiv împreună cu prietenii. Cele două zile de festival le vor oferi oaspeților săi un program încărcat cu multe lucruri de făcut, văzut și experimentat (inclusiv conferinţe, jocuri şi ateliere)

Ca și în cazul celorlalte ediții din Tomorrowland, muzica și show-urile spectaculoase vor fi nucleul acestui eveniment. Festivalul va avea o mulțime de scene marca "Tomorrowland" - 8 scene precum "Atmosphere", "Core", "Freedom Stage" sau "Elixir", alături de 3 scene noi, care au fost create special pentru această ediție de echipa de creație și artiști 3D. Fiecare scenă va prezenta set-urile celor mai buni artiști din lume în muzică electronică și dance, dar şi focuri de artificii şi show-uri laser, caracteristice Tomorrowland. Cireașa de pe tort va fi Scena Principală, care va aduce în fața publicului tema ediției - "The Reflection of Love - Chapter 1".

Tomorrowland Around The World va propune, zilnic, un program de cel puțin 10 ore, cu începere de la 16:00 (ora României). Va exista și opțiunea "time-zone friendly" pentru vizitatorii din Asia și America de Nord sau de Sud.

"<<Tomorrowland Around The World>> este rezultatul unui efort uriaș al echipei formate din sute de oameni care lucrează non-stop pentru a crea o experiență de divertisment interactivă nemaivăzută până acum. De când am început acest proiect și odată ce toate ideile s-au reunit, am simțit imediat o energie enormă și multă pozitivitate din partea tuturor celor implicați. Pentru noi, a fost vorba despre reinventarea experienței festivalului, dar credem cu adevărat că le putem aduce atmosfera și divertismentul Tomorrowland oamenilor din întreaga lume. Sperăm că sute de mii de oameni se vor uni într-un mod responsabil și că vor fi organizate mici întâlniri de Tomorrowland în casele oamenilor - din Canada în Australia, din Japonia până în Brazilia, peste tot", a declarat Michiel Beers, cofondatorul Tomorrowland.