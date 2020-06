Ascultă "Real Love Song" de la Nothing But Thieves, piesă ce se găsește pe viitorul album al trupei

Britanicii de la Nothing But Thieves au lansat un nou single, intitulat "Real Love Song". Piesa se va regăsi pe cel de-al treilea material discografic, programat de lansare în toamna acestui an.

Noul album se numește "Moral Panic" și va fi lansat pe 23 octombrie. Acesta vine după "Broken Machine" (2017) și după EP-ul "What Did You Think When You Made Me This Way?" (2018). "Real Love Song" este cel de-al doilea single de pe acest disc ce a fost prezentat publicului. Anterior, Nothing But Thieves a lansat "Is Everybody Going Crazy?".

"Real Love Song" a fost compusă de Conor Mason, Dominic Craik, Jim Irvin, Joseph Langridge-Brown, Julian Emery și Mike Crossey. Spre deosebire de alte melodii care vorbesc despre iubirea idilică și încărcată de romantism, "Real Love Song", așa cum se poate deduce și din titlu, prezintă o iubire reală, ce are și părți întunecate și dureroase. O iubire pierdută sau o iubire ce nu a fost niciodată găsită.

Ascultă Nothing But Thieves - Real Love Song

Începând cu luna aprilie, Nothing But Thieves a dat startul unei serii intitulate #SolitudeSessions. Băieții interpretează live, fiecare în locuința proprie pentru a respecta regulile de distanțare socială, piese ce, apoi, sunt urcate pe Youtube. În felul acesta, fanii se pot bucura în continuare de sound-ul Nothing But Thieves de la distanță. Printre melodiile interpretate se numără "Is Everybody Going Crazy?", "Neon Brother", "You Know Me Too Well", "Forever and Ever More", "Drawing Pins", "Amsterdam" sau "Particles".

Nothing But Thieves este o trupă de rock alternativ, originară din Essex, Anglia. În 2015 a lansat albumul omonim de debut. A intrat pe locul 7 în topul oficial din U.K., a atins locul 3 pe iTunes și a fost nr. 1 în topul albumelor pe vinil. Discul s-a vândut în peste 250,000 de copii și a acumulat peste 174 de milioane de stream-uri. Cel de-al doilea material discografic, "Broken Machine", a fost lansat pe 8 septembrie 2017.

Nothing But Thieves înseamnă Conor Mason (voce), Joe Langridge-Brown (chitară), Dominic Craik (chitară, clape), James Price (tobe) și Philip Blake (bas). Trupa este confirmată în lineup-ul celei de-a 10-a ediții a Summer Well, amânată pentru 2021 din cauza pandemiei COVID-19.