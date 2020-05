Piesa este extrasă de pe EP-ul "What Did You Think When You Made Me This Way?", lansat în 2018. Săptămâna trecută, trupa a interpretat o altă melodie de pe acest material discografic, "You Know Me Too Well". Aceste momente muzicale (#SolitudeSessions), ce au început în urmă cu aproape o lună, au intenția de a aduce o rază de bucurie în această perioadă de distanțare socială.

Nothing But Thieves este o trupă de rock alternativ, originară din Essex, Anglia. În 2015 a lansat albumul omonim de debut. A intrat pe locul 7 în topul oficial din U.K., a atins locul 3 pe iTunes și a fost nr. 1 în topul albumelor pe vinil. Discul s-a vândut în peste 250,000 de copii și a acumulat peste 174 de milioane de stream-uri. Cel de-al doilea material discografic, "Broken Machine", a fost lansat pe 8 septembrie 2017. Trupa lucrează la un nou album, material pe care se va regăsi și piesa "Is Everybody Going Crazy?".

Nothing But Thieves înseamnă Conor Mason (voce), Joe Langridge-Brown (chitară), Dominic Craik (chitară, clape), James Price (tobe) și Philip Blake (bas). Trupa este confirmată în lineup-ul celei de-a 10-a ediții a Summer Well, alături de Woodkid, Of Monster and Men, Keane, Two Doors Cinema Club, Foster the People sau Balthazar.