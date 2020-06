Pharrell Williams a realizat aceasta compoziţie împreună cu producătorul Chad Hugo, ambii artişti provenind din statul american Virginia şi având o afinitate pentru locul de origine. Numele complet al piesei noi este "Virginia: A Salute to Frontline Workers". Extrasul din piesă se poate urmări pe pagina de Twitter a festivalului muzical al lui Pharrell, Something In The Water. Are şi un videoclip filmat cu tehnologie Sony 360 Reality Audio, pe care îl puteţi urmări pe music.com.

Single-ul a fost mixat astfel încât să se audă cu un surround special la căşti, pentru o imersiune profundă la 360 de grade. Piesa a debutat cu următorul mesaj din partea lui Pharrell:

Această melodie a fost compusă la puţin timp după primul festival Something In The Water în 2019, pentru a fi inclusă în documentarul nostru despre festival. Am fost inspiraţi de modul în care această comunitate s-a unit pentru a înfrunta adversităţile şi a lăsat deschiderea şi bunăvoinţa să ne ghideze. Azi înfruntăm o nouă provocare. Cetăţenii sunt rezistenţi şi noi suntem pe vecie inspiraţi de oamenii incredibili din Virginia.

Videoclipul include imagini cu doctorii care testau pacienţii, cu oamenii care au pregătit de mâncare pentru forţele din prima linie, dar şi cu poliţiştii şi pompierii care au fost la datorie în această perioadă grea. Toate imaginile sunt intercalate cu peisaje superbe din Virginia, cu zona coastei oceanice, sesiuni de surf şi elemente ale industriei locale care definesc acest stat american. Vedem şi centrele de testare Covid-19 cu oameni aşezaţi cuminţi la coadă, dar ci copii care merg cu bicicleta sau culeg căpşuni, într-o lume ce revine la normal.

"VIRGINIA", written by @pharrell and @chadhugo

Made to acknowledge the resilient Virginian frontline workers and to show the possibilities of what happens when we come together. 🙏🏾

Watch the video mixed in @Sony's 360 Reality Audio here: https://t.co/hzCATNpVnq pic.twitter.com/NiBls0Ull2

— SOMETHING IN THE WATER (@sitw) June 20, 2020