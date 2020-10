Nothing But Thieves a avut un an plin, lansând single-uri după single-uri. Și nu ne deranjează deloc acest lucru, ba din contră. Cea mai recentă compoziție a trupei britanice se intitulează "Impossible". Este o piesă despre speranță, liniște și afecțiune, un mesaj de care cu toții avem nevoie.

"Impossible" este însoțită de un videoclip regizat de Elliott Gonzo. Vizualul îmbrățișează mesajul melodiei. Îl putem vedea pe solistul trupei, Conor Mason, îmbrăcat într-o cămașă de forță și înlănțuit. Acesta se prăbușește în adâncurile unei ape, metaforă a "căderii" emoționale și psihice. Cu toate acestea, Conor are cheia ce deschide cătușele și reușește să ajungă la suprafață.

"Impossible" vine după piese deja lansate ca "Is Everybody Going Crazy", "Real Love Song" sau "Unperson". Toate aceste melodii sunt extrase de pe albumul "Moral Panic", ce va fi lansat pe 23 octombrie. Recent, trupa a anunțat că în toamna lui 2021 va porni într-un turneu în UK, Irlanda și Europa.

Nothing But Thieves este o trupă de rock alternativ, originară din Essex, Anglia. În 2015 a lansat albumul omonim de debut. A intrat pe locul 7 în topul oficial din U.K., a atins locul 3 pe iTunes și a fost nr. 1 în topul albumelor pe vinil. Discul s-a vândut în peste 250,000 de copii și a acumulat peste 174 de milioane de stream-uri. Cel de-al doilea material discografic, "Broken Machine", a fost lansat pe 8 septembrie 2017.

Nothing But Thieves înseamnă Conor Mason (voce), Joe Langridge-Brown (chitară), Dominic Craik (chitară, clape), James Price (tobe) și Philip Blake (bas). Trupa este confirmată în lineup-ul celei de-a 10-a ediții a Summer Well, amânată pentru 2021 din cauza pandemiei COVID-19.