Odată cu instalarea regulilor de distanțare socială, trupa s-a gândit la soluție pentru a-și bucura fanii în această perioadă dificilă. Astfel, a început o serie de interpretări live săptămânale, denumită #SolitudeSessions. Cea mai recentă piesă interpretată este "Drawing Pins". Melodia se găsește pe albumul de debut al trupei, "Nothing but Thieves", lansat în 2015.

Nothing But Thieves este o trupă de rock alternativ, originară din Essex, Anglia. În 2015 a lansat albumul omonim de debut. A intrat pe locul 7 în topul oficial din U.K., a atins locul 3 pe iTunes și a fost nr. 1 în topul albumelor pe vinil. Discul s-a vândut în peste 250,000 de copii și a acumulat peste 174 de milioane de stream-uri. Cel de-al doilea material discografic, "Broken Machine", a fost lansat pe 8 septembrie 2017. Trupa lucrează la un nou album, material pe care se va regăsi și piesa "Is Everybody Going Crazy?".

Nothing But Thieves înseamnă Conor Mason (voce), Joe Langridge-Brown (chitară), Dominic Craik (chitară, clape), James Price (tobe) și Philip Blake (bas). Trupa este confirmată în lineup-ul celei de-a 10-a ediții a Summer Well, alături de Woodkid, Of Monster and Men, Keane, Two Doors Cinema Club, Foster the People sau Balthazar.