Lyric Video: Nothing But Thieves - Is Everybody Going Crazy?

"E ciudat cum piese pe care le scrii devin mai relevante pe măsură ce trece timpul. <<În acest loc neliniștit, desfigurat, nu ne avem decât unul pe celălalt>>", spune formația Nothing But Thieves, făcând referire la unul dintre versurile piesei "Is Everybody Going Crazy?".

Nothing But Thieves a lansat albumul de debut în 2015, cel de-al doilea, "Broken Machine", apărând în 2017. Originar din Essex, Anglia, grupul îi are în componență pe Conor Mason (voce), Joe Langridge-Brown (chitară), Dominic Craik (chitară, clape), James Price (tobe) și Philip Blake (bas). Formația a fost comparată cu Foals, The Neighbourhood și Civil Twilight.

Trupa engleză este confirmată în lineup-ul celei de-a 10-a ediții a Summer Well, alături de Woodkid, Of Monster and Men, Keane, Two Doors Cinema Club, Foster the People, Balthazar, Jadu Heart, Digitalism și Bob Moses (club Set). Festivalul este programat să se desfășoare în perioada 7 - 9 august 2020, pe Domeniul Știrbey din Buftea, și va cuprinde trei zile, începând cu Night Picnicul de vineri (intrarea de la 18:00) și până duminică noaptea la 3:00.