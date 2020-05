Două dintre cele mai mari talente muzicale ale momentului, Sia şi Dua Lipa şi-au unit forţele pentru a compune noua piesă "Saved My Life". Melodia a fost cântată oficial în timpul unui livestream caritabil şi acum primeşte varianta de studio, pe care o puteţi asculta în articol.

În general Sia era forţa creatoare din studio din spatele unor hituri ale marilor artişti precum Rihana, dar acum muziciana de la Antipozi împarte meritele de compozitoare cu Dua Lipa. "Saved My Life" este genul de piesă înălţătoare de care aveam nevoie în această perioadă. Cuvintele "Saved My Life" apar ca o mantră pe parcursul acestui track, iar fiecare silabă este cântată lent, picurată în urechea ascultătorului odată cu fiecare clapă de pian atinsă.

Melodia s-a auzit pentru prima oară vineri seara, pe 1 mai în timpul evenimentului caritabil Americares "COVID Is No Joke", unde au apărut artişti din stand up comedy şi muzicieni. Pe lista s-au aflat Steve Carell, Elizabeth Banks, Ike Barinholtz, Will Ferrell, Bryan Cranston şi Gal Gadot, dar şi Sia, care a încheiat evenimentul cântând acest nou single. Artista australiană a apărut pe live stream ascunsă de o lampă, cântând track-ul acompaniată doar de un sintetizator.

Tenacious D şi Mindy Kaling au avut de asemenea scurte apariţii. Dua Lipa şi Sia au scris versurile, iar Greg Kurstin a fost producător, ocupându-se de pian, sintetizator, bas, programare, tobe şi chitară în studio-ul său din Los Angeles.

Toate veniturile generate de piesă şi stream vor merge la fundaţia Americares şi CORE Response, în efortul lor de a lupta cu Covid-19. Americares livrează în acest moment echipamente de protecţie pentru medici şi personal din linia întâi, iar doar SUA primeşte 45 de tone de echipamente de acest tip.

La începutul acestui an Sia a lansat piesa "Original" pentru coloana sonoră a noului film "Dolittle", cu Robert Downey Jr în rol principal. În 2019 am putut asculta şi piese ale artistei din cadrul proiectului LSD (unde cântă alături de Diplo şi Labrinth), precum "Heaven Can Wait" dar şi "No New Friends".

Iată întregul live stream Covid is No Joke de pe 1 mai 2020, transmis de Comedy Central: