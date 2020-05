Florence and The Machine susține un concert online în ziua în care Gala Met ar fi trebuit să aibă loc

Gala Met de anul acesta a fost anulată din cauza COVID-19, însă Florence and The Machine va suplini această lipsă printr-un concert online. Intitulat "A Moment with the Met", show-ul va fi transmis live pe pagina de YouTube a publicației Vogue și va include și alte momente speciale.

La fel ca multe alte evenimente de amploare, Gala Met de anul acesta a fost anulată pe fondul restricțiilor impuse de COVID-19. Cel mai extravagant eveniment anual de strângere de fonduri nu va mai face deliciul publicului prin costumațiile sfidătoare de convenții, însă va fi compensat prin alte forme de divertisment. Anna Wintour: "Am rugat câțiva prieteni să mă acompanieze în realizarea unui moment simplu - unul care sper să ne aducă tuturor puțină bucurie" Trupa Florence and The Machine va susține un concert online, acesta urmând să aibă loc pe 4 mai, la 6:00 p.m. ET , respectiv pe 5 mai, 1 a.m. ora României. "A Moment with the Met", așa cum a fost intitulat evenimentul, va fi transmis live pe canalul de YouTube Vogue, și va include și alte momente speciale. Designer-ul Virgil Abloh va susține un DJ set, iar publicul se va putea bucura de o trece în revistă a celor mai comentate apariții din ediții precedente ale galei MET. "Ar fi imposibil să reconstituim gala lunea aceasta, dar m-am bucurat să aud cât de multe persoane marchează evenimentul în felul lor. În aceste condiții, am rugat câțiva prieteni să mă acompanieze în realizarea unui moment simplu - unul care sper să ne aducă tuturor puțină bucurie", a declarat Anna Wintour, redactor-șef al publicației Vogue La ediția de anul trecut a galei MET, designerii au trebuit să realizeze ținute având ca punct de plecare eseul criticului cultural Susan Sontag - "Camp: Notes on Fashion". Această tematică i-a inspirat cu prisosință pe cei prezenți la Met Gala 2019, Katy Perry și Jared Leto numărându-se printre artiștii care au atras cele mai multe priviri. Numită formal The Costume Institute Gala (Gala Institutului de Costume), Gala MET este un eveniment anual de strângere de fonduri în beneficiul Institutului de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă din New York. În lunga istorie de 72 de ani a acestui eveniment, gala a mai fost anulată, cei mai notabili ani în care nu a avut loc fiind 1963, ca urmare a asasinării președintelui John F. Kennedy, și în 2002, după atentatele din 11 septembrie 2001.