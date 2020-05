Metallica ne face cadou o piesă reinterpretată în izolare, "Blackened 2020" - VIDEO

Perioada de izolare acasă a inspirat mulţi artişti să compună şi să învie proiecte de care nu au avut timp până acum. Metallica ne oferă primul său release muzical din ultimii ani, o reinterpretare minimalistă şi acustică a piesei "Blackened". Rezultatul se numeşte "Blackened 2020" şi poate fi admirat în articol.

"Blackened" este o piesă de pe legendarul album "...And Justice for All", care a generat single-uri ca "One" şi "Harvester of Sorrow". Melodia este chiar prima de pe album şi poartă semnătura lui Jason Newsted, Lars Ulrich şi James Hetfield. Aceste compoziţii datează din 1988, iar "Blackened" s-a maturizat bine, păstrându-şi sunetul ameninţător, dar livrat într-o versiune "stripped" în 2020, axată pe chitara acustică a lui James Hetfield şi vocea peste care s-au aşternut deceniile.

James, Rob, Lars şi Kirk însoţesc piesa cu o interpretare din izolare socială, fiecare din studioul amenajat în locuinţa proprie. James Hetfield are una dintre rarele sale apariţii în public sau online după ce a ieşit de la dezintoxicare la finalul anului 2019. De atunci s-au întâmplat multe, iar trupa a fost nevoită să îşi anuleze o bună parte din concertele şi turneele din 2020, din cauza coronavirusului. Grupul trebuia să apară la nu mai puţin de 5 festivaluri mari din SUA, dar le-a anulat sau amânat pe toate.

Hetfield a intrat la dezintoxicare în septembrie 2019, iar de atunci a apărut de 2 ori în public: la o recepţie pentru noua sa expoziţie de maşini clasice şi un tribut pentru rockerul trecut în nefiinţă Eddie Money.

În ultma săptămână toboşarul Metallica, Lars Ulrich a fost invitat la o discuţie pe Twitter cu CEO-ul Salesforce Marc Benioff. Artistul a făcut aluzie la posibilitatea de a compune un nou album pe timpul carantinei. Danezul a precizat şi că trupa are câte o întâlnire săptămânală pe aplicaţia de apelare video Zoom, dar şi că membrii grupului se află în 4 state diferite din SUA în acest moment. Odată reduse restricţiile din California, cei 4 ar putea intra totuşi în studio împreună. Dacă nu se poate, Lars se declară deschis la "testarea limitelor creative folosind tehnologia modernă".

Metallica a început să ofere fanilor încă de la începutul izolării câte o zi specială pe săptămână cu concerte legendare ale trupei sub numele de #MetallicaMondays. Cel mai recent transmis concert de pe YouTube a fost cel din Michigan în 1991 în cadrul turneului "The Black Album". Formaţia a donat 350.000 de dolari pentru eforturile în lupta contra virusului.