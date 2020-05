Radiohead va transmite pe YouTube concertul din 2006 de la Festivalul Bonnaroo

La începutul lunii aprilie, Radiohead anunța că va scotoci prin arhive pentru a le oferi fanilor în izolare show-uri emblematice susținute de-a lungul carierei. În seara aceasta, trupa va transmite pe canalul oficial de YouTube concertul de la Festivalul Bonnaroo din 2006.

Radiohead își continuă seria de concerte de carantină și scoate la suprafață o altă "nestemată". Astăzi, joi, 7 mai, legendarii rockeri împărtășesc imagini din minunatul lor spectacol din 2006 de la Bonnaroo. Evenimentul va fi disponibil pe YouTube, de la orele 10 pm UK/ 2 pm PST/ 5 pm EST (00:00, ora României).

Show-ul de la Bonnaroo a avut loc la trei ani după lansarea albumul "Hail to the Thief" și cu un an înaintea capodoperei "In Rainbows". Remarcabil este câte piese au cântat de pe acest din urmă album: "15 Step", "Bodysnatchers", "Weird Fishes / Arpeggi", "Nude", "House of Cards" și "Videotape". Membrii trupei au cântat mai multe melodii de pe "In Rainbows" decât au făcut-o de pe "Hail to the Thief". Potrivit Setlist.fm, au interpretat și șase melodii de pe albumul "OK Computer", cinci de pe "Kid A " și patru de pe discul "Amnesiac".

Într-o postare pe Instagram, Jonny Greewood (chitară/clape) a spus că Festivalul Bonnaroo 2006 a fost "cea mai tare experiență de festival pe care am avut-o în America". Acesta a adăugat:

"Sper ca arșița, praful și mirosul unui whiskey fin din Sud să vă învăluie împreună cu piesele. Și sper să revenim cât mai curând la muzica live".

După încheierea turneului "A Moon Shaped Pool" în 2018, membrii Radiohead s-au concentrat pe proiectele solo. Anul trecut, Thom Yorke a lansat cel de-al treilea album solo, "Anima", iar chitaristul Jonny Greenwood a lansat o casă de discuri, Octatonic Records. Chitaristul Ed O'Brien a pregătit albumul solo de debut, "Earth", lansat pe 17 aprilie 2020.

Setlist concert Radiohead la Festivalul Bonnaroo 2006:

There There

2 + 2 = 5

15 Step

Weird Fishes/Arpeggi

Exit Music (for a Film)

Kid A

Dollars and Cents

Videotape

No Surprises

Paranoid Android

The Gloaming

The National Anthem

Climbing Up the Walls

Nude

Street Spirit (Fade Out)

The Bends

Myxomatosis

How to Disappear Completely

Bis:

You and Whose Army?

Pyramid Song

Like Spinning Plates

Fake Plastic Trees

Bodysnatchers

Lucky

Idioteque

Karma Police

Al doilea bis:

House of Cards

Everything in Its Right Place