Ascultă "Times Like These" în interpretarea Royal Blood, Dua Lipa, Chris Martin și alți peste 20 de artiști - VIDEO

BBC a strâns laolaltă peste 20 de artiști îndrăgiți la nivel internațional pentru un cover memorabil al piesei "Times Like These" de la Foo Fighters. Această versiune a melodiei, interpretată de Dua Lipa, Dave Grohl, Chris Martin, Paloma Faith, Rag’n’Bone Man și mulți alții, a fost înregistrată în scopuri caritabile.

"Times Like These" face parte dintr-o ediție specială a BBC Radio 1 Live Lounge, coverul fiind înregistrat în scopuri umanitare. Tot profitul net din vânzări și streaming va fi donat. Jumătate din încasări vor merge la Comic Relief, iar cealaltă jumătate către BBC Children In Need.

Această nouă versiune a piesei a fost înregistrată de peste 20 de artiști, printre care se numără Dua Lipa, Ellie Goulding, Sigrid, Royal Blood, Chris Martin, Bastille, Biffy Clyro, Hailee Steinfeld, YUNGBLUD, Zara Larsson.

"Sunt atât de mândră că am avut oportunitatea de a înregistra această piesă și sunt extrem de nerăbdătoare să o audă toată lumea. Ne gândim la voi toți în aceste momente dificile. Vă iubim pe toți", a declarat Dua Lipa.

Coverul piesei "Times Like These" a fost înregistrat și filmat de către artiști de acasă, fiind difuzată în cadrul ediției speciale "Stay Home Live Lounge" a BBC. De producție s-a ocupat Fraser T. Smith, un reputat producător, premiat cu Grammy și Ivor Novello, ce a lucrat cu artiști ca Adele, Dave Grohl și mulți alții.

"Sunt onorat că mi s-a propus să produc acest single extraordinar, pornind de la clasica piesă Foo Fighters, "Times Like These", alături de Live Lounge-ul Radio 1 și colectivul incredibil de artiști care au venit împreună pentru a înregistra din izolare. Viziunea noastră a fost de a crea o versiune a piesei din confortul propriei locuințe, folosind telefoane, ghivece, tigăi și chitare acustice care să onoreze strălucirea și onestitatea artiștilor și a cântecului, mai degrabă decât ar face-o bibileala într-un studio de înregistrare foarte scump. Am încercat să abordăm această piesă într-un mod complet diferit din punct de vedere artistic, care să fie relevant astăzi. Versurile rezonează cu noi toți în aceste momente dificile, și sper din tot sufletul că banii strânși vor ajuta la combaterea COVID-19 la nivel mondial", a declarat producătorul Fraser T. Smith.

VIDEO: "Times Like These" - BBC Radio 1 Stay Home Live Lounge