Florence Welch a cântat "Light of Love" din izolare - VIDEO

Florence Welch a interpretat în variantă acustică cea mai recentă piesă lansată, "Light of Love". Te invităm să o asculți.

Săptămâna trecută, Florence and the Machine a lansat "Light of Love". Deși piesa a ajuns abia acum la urechilor fanilor, ea a fost înregistrată în timpul sesiunilor de creare a albumului "High as Hope" (2018). Lansarea acestui cântec a venit ca o rază de speranță în timpul pandemiei globale de coronavirus. Iar pentru a păstra vie intenția acestei lansării, Florence Welch a prezentat un clip în timp ce cântă noua melodie în variantă acustică.

Când Florence and the Machine a anunțat pentru prima dată lansarea piesei "Light of Love", membrii trupei au menționat că toate câștigurile provenite din vânzările acestui cântec se vor duce către Societatea de Terapie Intensivă (Intensive Care Society), care sprijină medicii, asistenții medicali și alți profesioniști din domeniul sănătății care lucrează în primele linii. Aparent, vânzările respective au fost mult mai mari decât se aștepta Florence and the Machine.

Când a încărcat videoclipul pe Instagram, Florence Welch a inclus un scurt mesaj:

"Vă mulțumesc pentru toate amabilele voastre cuvinte despre melodie și pentru tot sprijinul acordat Societății de Terapie Intensivă. Am încercat o versiune de acasă pentru voi".

Florence and The Machine este una dintre cele mai creative trupe indie ale ultimei decade, construită în jurul personalității fascinante a solistei, compozitoarei și fondatoarei Florence Welch.

Primul album al formației, "Lungs", a fost lansat în 2009. Discul a staționat vreme de cinci săptămâni pe poziția a doua în topul UK Albums, șase luni mai târziu urcând pe prima poziție. Albumul a primit un Brit Award pentru Best British Album și șase nominalizări la Grammy, inclusiv pentru Best New Artist și Best Pop Vocal Album. Pe acest material s-au regăsit hituri precum "Dog Days Are Over" și "You've Got the Love".

A urmat albumul "Ceremonials", ce a urcat direct pe prima poziție în topul discurilor din UK, cel de-al treilea album, "How Big, How Blue, How Beautiful", debutând pe prima poziție atât în Marea Britanie, cât și în US Billboard 200.

Cel mai recent disc, "High as Hope", a fost lansat în iunie 2018. Întregul album este un amestec de contradicții, născut, după cum spune și Florence, "din bucurie și furie", un amestec destinat relevării unei noi direcții muzicale și spirituale. Reunind piese precum "Sky Full of Song", "Hunger" și "Big God", albumul "High As Hope" se numără cu certitudine printre cele mai frumoase materiale discografice ale anului 2018.