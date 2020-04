SAGA Festival nu se mai ţine în iunie; Află când a fost mutat cel mai mare festival EDM din Bucureşti

Continuă seria evenimentelor de anvergură amânate de pandemia de Coronavirus, iar SAGA Festival este cel mai nou festival care îşi schimbă programul. Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc între 5 şi 7 iunie în Parcul Izvor din Capitală, dar s-a mutat la început de toamnă. Avem detalii în articol.

Bucureştiul nu avea încă un festival EDM de anvergura Neversea sau UNTOLD, deşi este Capitala ţării. De aici s-a născut ideea lui SAGA Festival, care reuneşte nume precum Don Diablo, Marshmello, Disclosure, Sven Vath, Zara Larsson, Faithless şi DJ Tiesto (headliner). Peste 150 de artişti au fost promişi şi 5 scene pe care să îşi etaleze talentul. Conform celui mai nou anunţ al organizatorilor, evenimentul a fost mutat în luna septembrie a acestui an.

Astfel, SAGA Festival se va desfăşura între 11 şi 13 septembrie, dar locul rămâne acelaşi, Parcul Izvor din Bucureşti. Ulterior vom afla şi dacă exista schimbări de lineup, în funcţie de modul cum se aliniază programele artiştilor. Iată mesajul transmis de organizatori pe pagina de Facebook a festivalului:

Dragi Adventurers, După săptămâni de discuții, răspunsuri și direcții din partea autorităților de stat și locale și cu o atenție deplină asupra siguranței comunității noastre, am luat decizia de a privi înainte și de a ne reuni în septembrie 2020 în parcul Izvor. Amânarea către luna septembrie a acestui an este cea mai bună opțiune pentru SAGA Festival. Va fi o atmosferă electrizantă în inima Bucureștiului și pregătirea pentru acea energie ne face să lucrăm neobosit până la ziua deschiderii pentru a vă oferi o experiență de neuitat. Suntem foarte încântați că am reușit să stabilim o nouă dată pentru Festivalul SAGA din Parcul Izvor în 11, 12 și 13 septembrie 2020. Toate biletele pentru datele din iunie vor rămâne valabile pentru septembrie. Lineup-ul actualizat va fi anunțat în curând. Acesta poate fi ușor diferit datorită programului artiștilor, dar vă asigurăm că se va ridica la standardele ALDA și Insomniac. Un nou artist surpriză va fi anunțat în curând. Cumpărătorii de bilete care, din păcate, nu pot participa în septembrie, vor fi anunțați prin e-mail ulterior, cu privire la pașii următori. Vă mulțumim pentru răbdare și sprijin continuu. Știind că ne vom aduna din nou în curând și vom construi amintiri împreună ne face fericiți în circumstanțele actuale. Așteptăm cu nerăbdare să vă vedem pe toți în parcul Izvor din București în luna septembrie. Allan Hardenberg

CEO, SAGA Festival

SAGA Festival este la prima ediţie în ţara noastră şi doreşte să aducă efervescenţa lui Neversea în parcul în care a concertat Madonna cu un deceniu în urmă. Festivalul este organizat de ALDA și Insomniac, în parteneriat cu organizatorul local The Mission. Cei doi jucători internaționali și-au unit forțele în 2019 realizând proiecte precum AMF din Amsterdam (Amsterdam Music Festival) și EDC (Electric Daisy Carnival) din Las Vegas.

The Mission, organizatorul local, are peste 19 ani de activitate, fiind cunoscut pe piața din România pentru cele peste 120 de evenimente de muzică electronică și nu numai – marca The Mission. Mai multe detalii despre program aflaţi pe site-ul oficial SAGA Festival.