Tom Hanks și Rita Wilson au donat sânge pentru un vaccin împotriva COVID-19

După ce s-au vindecat de COVID-19, Tom Hanks şi soţia sa, actriţa Rita Wilson, au donat sânge pentru un studiu ce are ca scop crearea unui vaccin împotriva acestei boli. Mai multe detalii în articol.

Cei doi actori anunțau în luna martie că au fost diagnosticați cu noul virus când se aflau în Australia, pe platourile de filmare ale noii pelicule a lui Baz Luhrmann despre viața lui Elvis Presley. Hanks și soția sa au stat în izolare timp de două săptămâni într-un spital din Gold Coast, apoi au revenit în Los Angeles.

Din fericire, cei doi s-au vindecat, iar acum sunt subiecții unui studiu ce are scop crearea unui vaccin împotriva COVID-19. Tom Hanks și Rita Wilson sunt purtători de anticorpi esențiali pentru producerea unui tratament. Actorul a mărturisit recent în cadrul emisiunii radio "Wait, Wait...Don't Tell Me" că atât el, cât și soția sa, se vor implica în demersul cercetătorilor.

"Nu doar că am fost abordați [de cercetători], dar ne-am oferit noi să donăm sânge. Putem să vă dăm plasmă? Acum va ajunge în locurile în care sperăm că va fi creat un vaccin pe care îmi place să-l numesc <<Hank-ccine>>", a spus Tom Hanks.

Parcursul spre vindecare nu a fost tocmai plăcut pentru cei doi. Dacă Tom a avut simptome ușoare, nu același lucru se poate spune și despre soția sa. Rita Wilson a spus că febra i-a generat frisoane cum nu mai avusese până atunci. Dincolo de febra de 38,8, actrița s-a simțit foarte obosită și a avut dureri musculare atât de serioase încât nu voia să fie atinsă. Și-a dat seama în retrospectivă că și-a pierdut simțul gustului și al mirosului.

De asemenea, în perioada în care a fost internată, actrița a experimentat administrarea de clorochină, însă nu este sigură dacă a avut efectiv un impact asupra virusului - pe lângă faptul că i-a cauzat serioase efecte secundare.