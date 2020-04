Chitaristul fostei trupe Oasis își dorește o reuniune

Bonehead s-a numărat printre muzicienii ce au găzduit "petreceri muzicale" pe Twitter. Chitaristul le-a răspuns live fanilor și a ascultat împreună cu aceștia cunoscutul album al trupei, "(What’s the Story) Morning Glory". De asemenea, el a exprimat ideea ca trupa să se reunească, printr-un mesaj pe care i l-a lăsat colegului Liam Gallagher:

We really should get back together. What you saying @liamgallagher

Deși Benohead nu a primit încă un răspuns de la Gallagher, acesta din urmă și-a mai arătat de-a lungul timpului interesul pentru o reuniune. În luna februarie, Liam vorbea despre ce condiții ar impune în cazul unei reuniri Oasis. În martie, artistul a încercat să dea de fratele său Noel prin intermediul Twitter, propunându-i o reuniune pentru a strânge bani în lupta cu COVID-19.

Listen seriously a lot of people think I’m a cunt and I am a good looking cunt but once this is put to bed we need to get oasis back for a 1 of gig rite for charity c’mon Noel we can then go back to our amazing solo careers c’mon you know LG x