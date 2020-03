My Chemical Romance amână turneul din Japonia din cauza coronavirusului

Valul de artiști ce și-au amânat show-urile din cauza epidemiei de coronavirus continuă cu My Chemical Romance. Află mai multe detalii în articol.

Aflată într-un turneu mondial, My Chemical Romance avea programate în Japonia două concerte: Osaka (28 martie) și Tokyo (29 martie). Din cauza virusului COVID-19, trupa a fost sfătuită să reprogrameze evenimentele. Informația a fost publicată pe contul de Twitter al formației:

"Organizatorul turneului nostru din Japonia ne-a sfătuit să amânăm concertele pentru siguranța publicului și avem de gând să urmăm acest sfat. Speram să cunoaștem datele reprogramate înainte să anunțam amânarea concertelor pentru a ne asigura fanii că intenționăm cu adevărat să ne întoarcem. Cumva, informația amânării concertelor a fost dezvăluită înainte să putem face asta (reprogramarea cu date exacte). În orice caz, vă rugăm să luați la cunoștință faptul că ne gândim la reprogramare și vom anunța în curând. Ne pare rău că amânăm, și suntem cu atât mai întristați de ce se întâmplă în lume. Aveți grijă și sperăm să ne vedem cât mai curând. Fiți înțelegători unii cu ceilalți. - My Chemical Romance".

După șase ani de pauză, My Chemical Romance s-a reunit la sfârșitul anului trecut. Reuniunea trupei a fost confirmată de un concert organizat pe 20 decembrie la Shrine Expo în Los Angeles.

My Chemical Romance este o formaţie emo/alternative rock care a activat între anii 2001 şi 2013. My Chemical Romance s-a destrămat în anul 2013, iar Gerard Way, solistul trupei îşi începea atunci cariera solo. Cu toate acestea, anul 2019 a marcat reuniunea formației. Trupa are la activ patru albume, primind discuri de platină în SUA şi Marea Britanie.