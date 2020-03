Festivalul Coachella se reprogramează din cauza coronavirusului, putând fi chiar anulat, susțin surse

Festivalul Coachella din California se va amâna în toamnă, susțin surse multiple ale publicațiilor Rolling Stone și The Hollywood Reporter. Evenimentul ar trebui să se desfășoare în luna aprilie.

Organizatorii Coachella Music and Arts Festival sunt în discuții pentru a reprograma evenimentul în luna octombrie, susțin mai multe surse interne ale publicațiilor americane Rolling Stone și The Hollywood Reporter. Festivalul ar fi trebuit să se desfășoare anul acesta la Empire Polo Club din Indio, California, în două weekend-uri succesive: pe 10, 11 și 12 aprilie, respectiv pe 17, 18 și 19 aprilie. Headlinerii ediției de anul acesta au fost deja anunțați, Rage Against the Machine, Travis Scott și Frank Ocean fiind confirmați în lineup.

Ce susțin sursele Rolling Stone Magazine

Potrivit unei surse a Rolling Stone Magazine, managerii mai multor artiști sunt în discuții de o săptămână cu compania organizatoare Goldenvoice pentru a amâna festivalul, aceștia invocând anularea festivalului SXSW și numărul îngrijorător de cazuri de coronavirus din California (133 de cazuri confirmate), care "a schimbat cu adevărat starea de spirit a tuturor".

O altă sursă susține că amânarea festivalului Coachella a fost deja confirmată luni seară (9 martie), fără a oferi însă alte detalii.

O a treia sursă a Rolling Stone, implicată direct în subiect, a indicat faptul că discuțiile sunt încă în derulare și că nu s-a stabilit încă ceva concret.

Ce susțin sursele The Hollywood Reporter (THR)

Publicația THR indică faptul că Goldenvoice încearcă să reprogrameze festivalul Coachella în weekend-urile cu 9 și 16 octombrie. Organizatorii ar trebui să primească confirmarea că această reprogramare este posibilă în termen de 48 de ore. În caz contrar, evenimentul va fi cel mai probabil anulat.

Cât de mare e festivalul Coachella

Coachella este un festival-fenomen care a crescut imens într-un răstimp de 11 ani, din 1999 când a avut loc pentru prima dată. A devenit faimos pentru atmosfera boemă și relaxantă, amestecul între headlineri de top și instalații de artă.

De-a lungul anilor a avut headlineri precum Childish Gambino, Ariana Grande, Eminem, The Weeknd, Radiohead, Lady Gaga, AC/DC, Muse. Audiența festivalului a crescut de la o ediție la alta, în 2017 ajungând la peste 250.000 de persoane.

Coronavirus în SUA

În Statele Unite, numărul confirmărilor de coronavirus a ajuns la 729 de cazuri. Doar astăzi au fost confirmate 25 de cazuri, numărul deceselor ajungând la 27.