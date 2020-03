În vreme de coronavirus, Electric Castle 2020 are headlineri noi: Placebo, The Chemical Brothers - VEZI LINEUP

În contextul apăsător al restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus și implicit al amânării și anulării de concerte, Electric Castle aduce fanilor festivalului o veste bună. Lineup-ul pentru ediția din 2020 a fost actualizat cu headlineri ca Placebo și The Chemical Brothers. Noile confirmări vin împreună cu un mesaj din partea organizatorilor.

Cea de-a opta ediție a festivalului Electric Castle, ce va avea loc în perioada 15 - 19 iulie 2020, pe domeniul Castelului Banffy din Cluj-Napoca, se bucură de nume noi în lineup. Alături de Twenty One Pilots, Foals și The Neighbourhood, au fost adăugați pe afiș Placebo, The Chemical Brothers, Aurora și Machine Gun Kelly.

Noile confirmări au venit împreună cu un mesaj din partea organizatorilor, prin care se face apel la responsabilizare și atitudine civică.

"Fiecare dintre noi trebuie să fie responsabil, să acționeze în consecință, și să contribuie la depășirea acestor momente, pentru a ne putea bucura cu toții de vară"

"În fiecare an construim lucruri în care credem. Muncim pe brânci, cu toții, împreună, pentru a crea, a inspira și a face lumea asta puțin mai bună. Acum trebuie să ne străduim mai mult să depășim această situație. Fiecare dintre noi trebuie să fie responsabil, să acționeze în consecință, și să contribuie la depășirea acestor momente, pentru a ne putea bucura cu toții de vară. Între timp, vom continua să conturăm lucruri frumoase. Viața merge înainte. Și de abia așteptăm să vă arătăm tuturor lucrurile pe care le-am pregătit. Apropo, aveți aici un mic stimulent care să vă stârnească entuziasmați", au transmis organizatorii Electric Castle, împărtășind publicului noul afiș.

Confirmată ca unul dintre headlinerii Electric Castle 2020, Placebo este una dintre cele mai apreciate și influente formații ale ultimelor decenii. Trupa va reveni în România la 3 ani de la ultimul show susținut în țara noastră. Concertul a avut loc la Arenele Romane din București, trupa sărbătorind alături de fanii români două decenii de muzică.

Placebo a mai concertat la București în 2012, dar și în 2014, în cadrul Summer Well Festival. Formația a fost cap de afiș, încheind ultima zi de festival cu un concert electrizant, savurat de peste 15.000 de fani.

Duo-ul The Chemical Brothers și-a început activitatea în 1991, fiind promotori ai stilului big beat. Îmbinând muzica dance cu rock-ul și rap-ul, grupul și-a crescut baza de fani de la un an la altul. De-a lungul celor peste 25 de ani de carieră au avut 6 albume poziționate în fruntea topurilor britanice, având în palmares și un premiu Grammy pentru "Best Rock Instrumental Performance". Trupa a primit, de asemenea, oferte de a mixa pentru Oasis, The Stone Roses, Fat Boy Slim și Kylie Minogue.

The Chemical Brothers a mai concertat la București în 2016 . Duo-ul a fost unul dintre headlinerii festivalului Summer Well.

Bilete la Electric Castle Festival 2020:

Prețurile biletelor pornesc de la 592,92 lei. Pentru detalii privind toate categoriile de preț, accesați agenda InfoMusic.