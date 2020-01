My Dying Bride începe anul în forţă, prin lansarea piesei "Your Broken Shore". Acesta este primul single de pe viitorul album, "The Ghost of Orion", care va sosi în luna martie a acestui an. Ascultă noua piesă şi află planurile artiştilor pentru viitor din articol.

Simbolul doom metal a revenit în 2020, an în care împlineşte 3 decenii de activitate. Britanicii au la activ 12 albume de studio şi îşi vor duce discografia la 13 materiale din martie 2020. Noul LP, "The Ghost of Orion" este prefaţat de acest prim single "Your Broken Shore", un track de peste 7 minute, care e doom metal pur. Avem porţiuni melodice, în care chitara este lăsată să zburde, urmând o voce melancolică a lui Aaron Stainthorpe. Spre final auzim şi viori care contribuie la acea atmosferă grea şi apăsătoare care caracterizează release-urile trupei britanice. Au trecut 5 ani de când My Dying Bride a lansat ultimul său album, "Feel the Misery", aşa că este momentul unui nou disc. Ultimii ani nu au fost deloc blânzi cu membrii grupului. Solistul a aflat cu câţiva ani în urmă că fiica sa de 5 ani suferă de cancer şi a anulat toate concertele din 2017. Ulterior micuţa a învins boala, dar artistul s-a simţit secătuit de vlagă şi a recomandat muzicienilor să continue MDB fără el. Totuşi, Aaron s-a răzgândit şi a revenit în studio atunci când noul disc avea track-ul instrumental aproape gata pentru un nou LP. Vocea sa torturată alături de secţiunile de growl nu au sunat niciodată mai bine. Despre viitorul LP Stainthorpe a declarat următoarele: Un nou album pentru o nouă eră de My Dying Bride cu feţe noi şi un stil mai accesibil faţă de release-urile trecute, foarte tehnice. "The Ghost of Orion" include compoziţii de proporţii epice, dar şi cu o calitate intimă, de la voci death metal la ţipetele îndurerate ale unui solist cuprins de dor. Acest LP se va ridica şi coborâ precum peisajul superb din Yorkshire, unde a fost înregistrat. Noul disc ese o colaborare între Andrew Craighan (chitară), Shaun MacGowan (clape şi viori), Jo Quail (violoncelist), în vreme ce vocea lui Lindy-Fay Hella de la Wardruna contribuie la farmecul special al pieselor. La tobe se află Jeff Singer, iar la Bas Lena Abe. Un videoclip pentru noua piesă va fi lansat pe 10 ianuarie. My Dying Bride se numără printre trupele care vor concerta la festivalul ARTmania în 2020, alături de Clutch şi Amon Amarth.