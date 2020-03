My Dying Bride a lansat albumul "The Ghost of Orion" şi îl promovează prin cel mai nou single al său, "To Outlive The Gods". Este o piesă de un doom metal pur, dar cu o lungime demnă de piesă rock progresiv. Videoclipul este unul întunecat, apăsător şi îl puteţi urmări în articol.

Printre riff-uri grele şi percuţie elaborată vine vocea ameninţătoare şi profetică a solistului My Dying Bride. Anii au trecut peste Aaron Stainthorpe, care a slăbit vizibil, dar vocea sa a rămas inconfundabilă. Noul videoclip este regizat de Hal Sinden şi îl prezintă pe solist spunând o poveste de dragoste cu final trist şi fără speranţă. "To Outlive the Gods" este cel mai nou single de pe albumul "The Ghost of Orion", care a debutat pe 6 martie prin casa de discuri Nuclear Blast. Riff-urile sunt completate de o vioară care contribuie la dramatism. Stainthorpe afirmă că acest single este despre pasiunea care atunci când devine prea mare, poate face şi zeii să pară mici. Cei care au ascultat noul LP îl consideră un pic mai accesibil pentru public faţă de release-urile trecute, care erau ceva mai tehnice şi experimentale. Pe acest disc legendele doom metal au folosit şi voci death metal, au creat şi piese mai intime, dar şi track-uri epice ce spun poveşti întunecate. Vocile death sunt alternate cu ţipetele îndurerate ale solistului, care nu s-a temut niciodată să se exteriorizeze, inclusiv în concerte (precum cel din Turbohalle de acum mai bine de jumătate de deceniu). Una dintre inspiraţiile noului LP este peisajul ţinutului Yorkshire, cu suişuri şi coborâşuri în relief. În acea regiune au fost înregistrate melodiile. Andrew Chraighan s-a ocupat de chitară, creând un peisaj sonic epic şi amplu, completat de clapele şi viorile lui Shaun MacGowan. Violoncelistul Jo Quail a contribuit la atmosfera sumbră, apăsătoare şi grea. Sunt şi contribuţii ale unor alţi artişti, precum Lindy-Fay Hella de la Wardruna, în vreme ce la tobe se află Jeff Singer. Lena Abe este basistul grupului pe acest material discografic. Artwork-ul noului disc a fost realizat de către artistul Eliran Kantor, care a creat imaginea vizuală pentru Testament, Iced Earth şi Sodom. My Dying Bride se numără printre trupele care vor concerta la festivalul ARTmania în 2020, alături de Clutch şi Amon Amarth.